腦袋已打結！圖解「泰國18種性別」　網跪：刷新知識觀

▲metropop在Facebook分享「泰國的18種性別」插圖。（圖／Facebook／metropop）

記者林育綾／綜合報導

每年6月為世界「同志驕傲月」，又稱「彩虹驕傲月」，而香港免費雜誌metropop日前也在臉書粉專以插圖分享「泰國的18種性別」，不只是常見的男生、女生、LGBT，還包括變性人、Gay King、Gay Queen、Tom等，讓網友看了也紛紛讚歎「刷新知識觀！」、「腦袋已經打結」。

網路上流傳「泰國的18種性別」，metropop也在臉書粉專畫成一個個插圖，再度造成瘋傳！他們介紹，泰國一向以多元見稱，雖然這18種性別的真假無從稽考，「但重要的是，是時候摒棄舊有思想，接納每個人的多元內心，活出自己」。

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插圖除了常見的男生、女生、Lesbian、Gay、Bisexual外，還有Tom、Dee、Tom Gay、Tom Gay King、Boat、Angee⋯等，並逐一解釋。

例如Tom是喜歡男性化打扮的女生，而Tom Gay 是指「男性化的女生，但喜歡Dee跟Tom」；Gay Queen是指「女性化的男生，喜歡男生」。網友看了也留言讚歎「刷新我的知識觀！」、「不是72種嗎？」、「腦袋已打結」。

▼Facebook粉專metropop分享「泰國的18種性別」插圖。（圖／Facebook／metropop）

而為了慶祝同志驕傲月，今（1）日在Google打上相關的關鍵字，包括「同志驕傲月」、「gay」、「LGBT」等，將有彩帶從螢幕從天而降。

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