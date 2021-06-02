僅此一家！郭董捐BNT「迅速備齊8大類文件」　食藥署拼3日內審完

▲食藥署署長吳秀梅。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情未歇，但疫苗採購進度卻不如預期，民間團體紛紛出手相救，永齡基金會昨日更由鴻海集團創辦人郭台銘夫人曾馨瑩代表，將購買德國BNT疫苗的文件親送到食藥署，佛光會、慈濟也紛紛喊捐。不過，食藥署長吳秀梅表示，目前僅收到永齡基金會文件，已分別交由各單位審查中，力拼在3日內完成審查。

新冠肺炎本土疫情持續，5月11爆發社區感染以來，已累積7551名新增病例、125人死亡，儘早提高疫苗覆蓋率，成為當務之急的必要措施。

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指揮中心昨日也公布重症比率，今年4月20日以後累積確診個案7431例，1209人符合WHO疾病嚴重度分類的嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症候群，佔比16.3%。確診個案中，有2849人年齡大於60歲，其中859例為重症，佔比30.2%。

▲郭台銘發文表示，疫苗申請已由夫人曾馨瑩以及鴻海教育基金會執行長汪用和，兩人共同遞件，並由食藥署署長吳秀梅代表受理。（圖／翻攝郭台銘臉書）

鴻海集團與永齡基金會攜手出資採購500萬劑BNT疫苗，並於於1日向衛福部食品藥物管理署完成遞件。指揮官昨日在記者會中公開表示，相當謝謝郭台銘先生積極辦理相關事情，中午相關資料已經送到食藥署，「資料很完整」，目前正在檢視相關資料。

依據指揮中心日前公布規定，企業或地方政府個別購買疫苗的必備流程，需提出8項送檢資料條件，包含執行計畫書、藥品說明書、數量及計算依據、冷鏈及倉儲設備、供貨期程、原廠授權書、有效期限、國外上市證明或替代文件。

▲地方政府或企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程。（圖／指揮中心提供）



雖然陳時中日前表示，包括永齡基金會、佛光山已有6個單位正式提出申請，慈濟基金會表示正與莫德納和嬌生洽談中，但吳秀梅今（2）日接受電訪時提到，「目前只收到永齡基金會文件」，資料已相當完備，但仍有一些文件待補齊，至於是哪些文件有缺漏？則不便透露。

吳秀梅另提到，過去藥品依緊急用途申請專案進口時，都可在1個月內完成，但因應國內緊急疫情，相關同仁都在努力中，會力拼在3日內完成審查，之後會再召開專家會議，待通過緊急授權後，再由指揮中心調度使用。

食藥署藥品組也表示，會針對永齡基金會針對廠商所提交的疫苗製造及運輸的品質文件、產品效期等相關資料進行審查，以確保疫苗之品質安全療效，後續將召開專家會議討論。另外有佛光山及張亞中二案，目前僅收到公文，尚未收到相關文件。

「民間要捐疫苗，我們都很歡迎。」吳秀梅強調，歡迎有意捐贈疫苗的單位，盡快將相關文件送到食藥署，以利後續作業。