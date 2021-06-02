集中檢疫所被鄰居檢舉「垃圾有病毒」　女員工嘆連家都不敢回

記者黃翊婷／綜合報導

集中檢疫所的垃圾竟被鄰居檢舉！台中一名女網友1日在臉書「爆怨2公社」PO文聲稱，因為工作場所被徵收為集中檢疫所，自己雖然不是第一線的醫事人員，但也會照顧到隔離者，結果卻被鄰居檢舉，「說我們做防疫，垃圾都亂放，會有病毒跑出去」。

▲原PO臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO在文章一開頭就先拜託鄰居不要再檢舉了，「說我們做防疫，垃圾都亂放，會有病毒跑出去」，但她想拜託大家別用放大鏡看待在集中檢疫所工作的人員，「我們也是正正當當在工作啊，照護入住隔離的人，哪裡錯了？」

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原PO無奈表示，她雖然不是第一線的醫事人員，但工作場所被徵收為集中檢疫所，加上疫情持續升溫，導致她連家都不敢回去，頂多與家人視訊聯繫，也不好意思約朋友碰面，就怕自己的工作會給他人造成困擾。

不過，這份工作也並非完全沒有溫暖。原PO分享一封入住期滿民眾留下的信，內容提到，很感謝機場檢疫人員、防疫計程車司機和集中檢疫所的人員，讓入住者能在最安心的環境下生活，「你們是我們這兩個星期保護我們的『家』，這真的有一家人的感動。唯一能答謝你們的就是乖乖生活，吃飯養精神，在最後一天保持乾淨的『家』，再感謝！」

其他網友看完原PO的文章，也紛紛留言感謝她與其他防疫人員的辛苦付出，「真的感謝你們的付出」、「謝謝你們，默默付出的無名英雄」、「疫情之下台灣人還是很有溫情的」、「辛苦了，要好好保護、照顧自己」。