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「很多人現在罵沒疫苗打」　台大醫預言未來光景：一定更多人觀望

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午，許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲近日疫苗施打現場大排長龍。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台大仁醫施景中表示，近來他分享一些疫苗訊息，結果被很多人開罵說是護航政府，「現在很多人沒得打疫苗，都很焦急在開罵，但我相信疫情一旦稍緩，或疫苗一批一批進來了，到時挑三揀四或繼續觀望的人一定更多了。」

施景中1日深夜在臉書說，即使這次疫情來得如此兇猛，這批疫苗送抵台灣後，施打效率（或比率）一樣不如預期，截至5/30為止，台北分配到手的疫苗，居然只打了一半，有的縣市還不到三成。

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施景中表示，他去打疫苗當天，也被問「你不等莫德納嗎？」他認為，許多人還在觀望吧，難怪施打率不如預期；看臉書醫師朋友親身分享，還有一部份是行政效率問題，很多施打現場沒有規劃很好，一大清早去排隊，不能先預約，結果到場又說你不能打。

施景中指出，近來他分享一些疫苗訊息，被很多人開罵說是護航政府；又有人罵說政府進AZ疫苗是政治陰謀、非莫德納不打，「有人罵我綠共，也有人罵我皇民。」

▼施景中呼籲，將來如果有得打疫苗，趕緊去打吧。（圖／記者李毓康攝）

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

施景中寫道，美國朋友跟他說，當初疫苗量不足時，民眾根本無法選擇要打什麼疫苗，都是到了注射站才會知道自己會打什麼；每年醫護人員施打流感，「我們也是政府提供什麼就打什麼，以前打賽諾菲疫苗比較多，近幾年都是打國產的國光疫苗。」

「現在很多人沒得打疫苗，都很焦急在開罵。」施景中說，但他相信疫情一旦稍緩，或疫苗一批一批進來了，到時挑三揀四或繼續觀望的人一定更多了；不過，政府1日說了，如果有自費疫苗時，可以開放選擇。

施景中表示，在美國的朋友傳來，美國現在疫苗非常充足，但很多年輕人還是不想打也不戴口罩，他們想反正年輕染病嘛，最多就像流感一樣，弄得有些州政府要提供高額獎金抽獎來提高施打率，抽中就5萬美金，名額還不少。

施景中呼籲，將來如果有得打疫苗，趕緊去打吧，保護自己外，也保護家中長輩；如果想趕緊達到群體免疫，早日恢復正常生活，不是去挑疫苗，而是政府有進什麼就快去打。

施景中指出，「不要再來我版面罵說現在沒得打、寫這些『何不食肉糜』做什麼？試問4月開放一般民眾施打時，你們這些罵我的人有去打了嗎？現在對我咆哮有什麼用呢？難道我要為你們的決定負責？」

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