「很多人現在罵沒疫苗打」　台大醫預言未來光景：一定更多人觀望

▲近日疫苗施打現場大排長龍。（圖／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

台大仁醫施景中表示，近來他分享一些疫苗訊息，結果被很多人開罵說是護航政府，「現在很多人沒得打疫苗，都很焦急在開罵，但我相信疫情一旦稍緩，或疫苗一批一批進來了，到時挑三揀四或繼續觀望的人一定更多了。」

施景中1日深夜在臉書說，即使這次疫情來得如此兇猛，這批疫苗送抵台灣後，施打效率（或比率）一樣不如預期，截至5/30為止，台北分配到手的疫苗，居然只打了一半，有的縣市還不到三成。

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施景中表示，他去打疫苗當天，也被問「你不等莫德納嗎？」他認為，許多人還在觀望吧，難怪施打率不如預期；看臉書醫師朋友親身分享，還有一部份是行政效率問題，很多施打現場沒有規劃很好，一大清早去排隊，不能先預約，結果到場又說你不能打。

施景中指出，近來他分享一些疫苗訊息，被很多人開罵說是護航政府；又有人罵說政府進AZ疫苗是政治陰謀、非莫德納不打，「有人罵我綠共，也有人罵我皇民。」

▼施景中呼籲，將來如果有得打疫苗，趕緊去打吧。（圖／記者李毓康攝）



施景中寫道，美國朋友跟他說，當初疫苗量不足時，民眾根本無法選擇要打什麼疫苗，都是到了注射站才會知道自己會打什麼；每年醫護人員施打流感，「我們也是政府提供什麼就打什麼，以前打賽諾菲疫苗比較多，近幾年都是打國產的國光疫苗。」

「現在很多人沒得打疫苗，都很焦急在開罵。」施景中說，但他相信疫情一旦稍緩，或疫苗一批一批進來了，到時挑三揀四或繼續觀望的人一定更多了；不過，政府1日說了，如果有自費疫苗時，可以開放選擇。

施景中表示，在美國的朋友傳來，美國現在疫苗非常充足，但很多年輕人還是不想打也不戴口罩，他們想反正年輕染病嘛，最多就像流感一樣，弄得有些州政府要提供高額獎金抽獎來提高施打率，抽中就5萬美金，名額還不少。

施景中呼籲，將來如果有得打疫苗，趕緊去打吧，保護自己外，也保護家中長輩；如果想趕緊達到群體免疫，早日恢復正常生活，不是去挑疫苗，而是政府有進什麼就快去打。

施景中指出，「不要再來我版面罵說現在沒得打、寫這些『何不食肉糜』做什麼？試問4月開放一般民眾施打時，你們這些罵我的人有去打了嗎？現在對我咆哮有什麼用呢？難道我要為你們的決定負責？」