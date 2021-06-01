2.7萬劑疫苗「任何人不准插隊」　陳其邁霸氣：這是命令！

▲高雄市政府宣佈第三梯次施打的順序 。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

中央流行疫情指揮中心在日前撥下了2.1萬的疫苗，高雄市在5月30日已經全數施打完畢，中央又撥了2.7萬的疫苗給高雄市，市長陳其邁在1日的防疫記者會上宣布接種三個安排順位，分別是醫事人員、包含警消的防疫人員，還有高風險工作人員，像是防疫旅館、防疫計程車的駕駛。陳其邁嚴正表示，「任何人都不凖插隊，這是命令。」

高雄市施打疫苗總共分了三個梯次，第一梯次高雄市拿到了3萬3800劑疫苗，總數施打了3萬2千995人，施打率達到97.6%，而第二梯次拿到了2.1萬劑，施打了2萬2295人，施打率破百，來到106%，第三梯次來了到2.7萬劑，施打順序規劃為第一線的醫事人員、防疫人員以及高風險的工作人員。

▲高雄市政府宣佈第三梯次施打的順序 。（圖／高雄市政府提供）

但由於2.1萬劑施打過程當中，傳出前立委黃昭順「插隊」施打，所以高雄市政府衛生局潘炤穎表示，會持續針對接種的過程中，進行交叉比對，也會依照造冊的名單逐一比對，再接種過程當中是否有「混入」的情況；另外也提醒醫院，對於接種對象已經有了一些規範，強調「列冊多少人，我們就給多少量」，另外施打疫苗之前，也會用健保卡過卡，施打資料也會上傳到健保局，會再來逐一比對。

而陳其邁也再次提醒負責施打的醫療院所：「一定要按照順序」，呼籲負責施打醫院，要珍惜人民對醫護的信賴，務必要按照施打的順序，同時幫前立委黃昭順插隊施打疫苗的的義大醫院大昌分院的部分，已經被口頭、書面來嚴重警告，不可再犯。

▲高雄市政府宣佈第三梯次施打的順序 。（圖／高雄市政府提供）

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