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郭台銘買BNT心聲首度曝光　「疫苗採購不是上街買菜」

▲▼前鴻海董長郭台銘3/12，在亡妻林淑如忌日當天，前往三峽愛物園祭奠亡妻林淑如，兒子郭守正隨同在旁。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

鴻海公司與永齡基金會今（1日）已完成指揮中心要求的8項文件並成功遞件，對於搶購疫苗，郭台銘也首度在臉書透露心聲表示，「疫苗採購不是上街買菜」，從全島一命到「全島一心」，團結是逆境的解藥。永齡基金會執行長劉宥彤則說，原本郭台銘要求團隊在72小時以內完成，為什麼最後只花40小時，「因為扣掉睡覺時間」，感謝同仁不眠不休達成使命。

郭台銘表示，今天請太太曾馨瑩代表他，也請鴻海基金會汪用和代表鴻海公司一同去送件，「馨瑩的粉色上衣『全島一命』，代表著全台灣人柔軟的心，我們基金會執行長劉宥彤的白色上衣『全島一命』，代表著全體國人對第一線醫護人員致敬」。

郭台銘說，在這個艱難的時刻，「我想把『全島一命』改成『全島一心』，團結是逆境的解藥，請所有人都放下心中糾結」。

郭台銘重申與政府密切合作，並表示「疫苗採購不是上街買菜」，在全球都在搶疫苗的情況下，絕不是一件容易的事，全力配合政府的相關考量，用最嚴謹的態度，謹慎評估，送件後，相關訊息都以指揮中心公佈的內容為主。

對於團隊在40小時內就拚出8項文件，劉宥彤透露，原本郭台銘要求團隊在72小時以內完成，為什麼最後只花40小時，「因為扣掉睡覺時間」，感謝同仁不眠不休達成使命。

▼鴻海公司與永齡基金會對於專案申請疫苗進口一事，已完成主管機關所需八項內容，備齊公文與文件。（圖／郭台銘辦公室提供）

▲▼鴻海公司與永齡基金會對於專案申請疫苗進口一事，已完成主管機關所需八項內容，備齊公文與文件。（圖／郭台銘辦公室提供）

▲▼鴻海公司與永齡基金會對於專案申請疫苗進口一事，已完成主管機關所需八項內容，備齊公文與文件。（圖／郭台銘辦公室提供）

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