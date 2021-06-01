肺整個塌了！68歲媽確診撥電話「卻無法說話」　女兒爆哭生死道別

▲阿姨從別醫院轉送，肺部已塌陷。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者劉維榛／綜合報導

今（1）日本土確診有262例、65例校正回歸與13人病逝。醫護粉專《厭世小護士的美食日記》娓娓道來一樁傷心故事，一名68歲阿姨確診送醫，醫師卻發現肺部已塌陷，建議她把握與家人最後道別時光。當時一名護理師直擊所有過程，看著阿姨已沒力氣說話，電話筒頻頻傳來女兒的啜泣聲，讓大批網友心疼狂飆淚。

《厭世小護士的美食日記》粉專分享另一位護理師所遇到的傷心故事，日前一名68歲女病患確診新冠肺炎，但另一家醫院已沒病房收治，便將她送來醫院治療，然而女病情相當不樂觀。醫師見瞞不住實情，只好向對方坦言，「妳的肺整個都塌了，好好把握時間交代兒女後續的事情。」

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醫師轉身離去後，女病患默默拿起手機，另一頭是寶貝女兒接起，話筒裡頻頻傳來啜泣聲，護理師見狀後，下秒揪心拿起手機，女兒淚聲俱下詢問，「我媽媽狀況還好嗎？」

護理師忍不住鼻酸回應，「媽媽狀況很不好，妳要好好把握時間跟媽媽說話，不要讓彼此留下遺憾好嗎？」面對生死離別的痛苦，讓護理師備感心痛，「阿姨就一個人躺在那，沒有說話，68歲，應該是一個含飴弄孫的年紀。」

▲阿姨與女兒最後道別，讓人心痛。（示意圖／記者姜國輝攝）



累計至6月1日，台灣因染上新冠肺炎共137人死亡。對此，《厭世小護士的美食日記》粉專向各界喊話，「死亡個案數量每天增加，看到還有人趴趴走真的眼神死，到底要死多少人才有危機意識啦，我小孩還小，我還想好好活下去欸。」

底下網友也潸然淚下，呼籲大家珍惜當下與愛護家人，「來不及好好道別，心中永遠的痛！從沒想過去年電視中播出令人鼻酸的畫面，如今卻一一在台灣發生了」、「謝謝所有的醫護人員，那些趴趴走的人，都不會覺得自己很白目嗎」、「辛苦你，上天保佑你們每個都平平安安」、「辛苦了，一起防疫加油」。

文章由《厭世小護士的美食日記》粉專授權，請勿轉載！

