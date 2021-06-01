　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

肺整個塌了！68歲媽確診撥電話「卻無法說話」　女兒爆哭生死道別

▲▼新冠肺炎疫情三級警戒期間，新北板橋消防員全副武裝出勤結束後，返回分隊，進行救護車全車大消毒，救護車內外都要清消。（圖／記者呂佳賢攝）

▲阿姨從別醫院轉送，肺部已塌陷。（示意圖／記者呂佳賢攝）

 記者劉維榛／綜合報導

今（1）日本土確診有262例、65例校正回歸與13人病逝。醫護粉專《厭世小護士的美食日記》娓娓道來一樁傷心故事，一名68歲阿姨確診送醫，醫師卻發現肺部已塌陷，建議她把握與家人最後道別時光。當時一名護理師直擊所有過程，看著阿姨已沒力氣說話，電話筒頻頻傳來女兒的啜泣聲，讓大批網友心疼狂飆淚。

厭世小護士的美食日記》粉專分享另一位護理師所遇到的傷心故事，日前一名68歲女病患確診新冠肺炎，但另一家醫院已沒病房收治，便將她送來醫院治療，然而女病情相當不樂觀。醫師見瞞不住實情，只好向對方坦言，「妳的肺整個都塌了，好好把握時間交代兒女後續的事情。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

醫師轉身離去後，女病患默默拿起手機，另一頭是寶貝女兒接起，話筒裡頻頻傳來啜泣聲，護理師見狀後，下秒揪心拿起手機，女兒淚聲俱下詢問，「我媽媽狀況還好嗎？」

護理師忍不住鼻酸回應，「媽媽狀況很不好，妳要好好把握時間跟媽媽說話，不要讓彼此留下遺憾好嗎？」面對生死離別的痛苦，讓護理師備感心痛，「阿姨就一個人躺在那，沒有說話，68歲，應該是一個含飴弄孫的年紀。」

▲▼衛生福利部立台北醫院於昨天傳出露天病床後，今天於戶外拉起帆布擋雨，讓病人可以擋雨並快篩。（圖／記者姜國輝攝）

▲阿姨與女兒最後道別，讓人心痛。（示意圖／記者姜國輝攝）

累計至6月1日，台灣因染上新冠肺炎共137人死亡。對此，《厭世小護士的美食日記》粉專向各界喊話，「死亡個案數量每天增加，看到還有人趴趴走真的眼神死，到底要死多少人才有危機意識啦，我小孩還小，我還想好好活下去欸。」

底下網友也潸然淚下，呼籲大家珍惜當下與愛護家人，「來不及好好道別，心中永遠的痛！從沒想過去年電視中播出令人鼻酸的畫面，如今卻一一在台灣發生了」、「謝謝所有的醫護人員，那些趴趴走的人，都不會覺得自己很白目嗎」、「辛苦你，上天保佑你們每個都平平安安」、「辛苦了，一起防疫加油」。

文章由《厭世小護士的美食日記》粉專授權，請勿轉載！

ET快訊
桃園茶室女南下彰化傳2人　匡列6人
與確診足跡重疊「被迫請12天」　他見薪資條哭了：5大1小全吃
快訊／遭台大醫影射「郭台銘疫苗過期」　團隊聲明回應
肺整個塌了！68歲確診媽撥電話「卻無法說話」　女兒爆哭生死道
台中獲2.7萬劑AZ！這10種人優先分配「第8」很貼心　里長
2.7萬劑疫苗「任何人不准插隊」　陳其邁霸氣：這是命令！
快訊／搶過10幾間披薩店！新店「達美樂大盜」落網　躲北車變裝
染疫病患再爆脫序！台大遭受醫院暴力　確診病患拉扯醫護裝備
確診男突失憶「全身脫光衝出病房」！院方證實ICU症候群

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中央分配疫苗　林右昌喊話：北北基桃應視為同區域

三級解封必備2條件！專家曝「缺1關鍵點」疫情陷恐怖輪迴

桃園茶室女南下彰化傳2女　男友、房東等6人遭匡列

護理師神經慘斷！他淚曝「女友可能也被砍」：工作就像是夾心餅乾

中寮2測站雨量累計182.5、254.5毫米　大雨2樹倒草屯警急清除

小琉球盼東港、鹽埔碼頭設快篩站　縣府：非疫情嚴重區偽陽性高

與確診足跡重疊「被迫請12天」　他見薪資條哭了：5大1小全吃土

護師被砍時「困隔離病房」地板滿鮮血！同事還原慘狀：只能一直逃

德基水庫1天進帳410萬噸　水利署：雨再下110毫米可望逐步復水

郭董買疫苗40hrs送件！內行曝「29↑關卡刁難」：審到天荒地老

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

李光洙遭《RM》輪流調侃：還沒下車嗎？　劉在錫二行詩「找車銀優加入」

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

怕兒防疫亂跑！媽出招拉去髮廊「嚕成大光頭」爆哭：不敢出門了

居家神器！日本人發明燒肉跑步機 靠踏步發電...美食、燃脂一次到位

妹子都愛壞男人？越霸道越愛？ 專情男淪工具人...她嫌：太無聊

中央分配疫苗　林右昌喊話：北北基桃應視為同區域

三級解封必備2條件！專家曝「缺1關鍵點」疫情陷恐怖輪迴

桃園茶室女南下彰化傳2女　男友、房東等6人遭匡列

護理師神經慘斷！他淚曝「女友可能也被砍」：工作就像是夾心餅乾

中寮2測站雨量累計182.5、254.5毫米　大雨2樹倒草屯警急清除

小琉球盼東港、鹽埔碼頭設快篩站　縣府：非疫情嚴重區偽陽性高

與確診足跡重疊「被迫請12天」　他見薪資條哭了：5大1小全吃土

護師被砍時「困隔離病房」地板滿鮮血！同事還原慘狀：只能一直逃

德基水庫1天進帳410萬噸　水利署：雨再下110毫米可望逐步復水

郭董買疫苗40hrs送件！內行曝「29↑關卡刁難」：審到天荒地老

獨／朱學恒送指揮中心喪禮4花籃　命理專家楊登嵙：觸人楣頭是損德

快訊／台新金要跟彰銀分道揚鑣！宣布6年內處分22.5%持股　換併保德信人壽！

朱學恒送4盆花藍暗示「官員別怠惰」　王定宇：錯了就道歉收回吧

搶過10幾間披薩店！新店「達美樂大盜」落網　躲北車變裝3次仍被逮

中油幫民眾省荷包　6月桶裝瓦斯價格凍漲

疫情惹禍！黑貓6／3前停送雙北桃竹低溫包裹　新竹貨運也不送5縣市

瘦弱浪犬河邊喝水　遭巨鱷「血口猛咬」爆慘叫！瞬間拖進水底吞食

男星演《還珠格格》爆紅⋯一查竟是「逃亡13年通緝犯」出獄淪抖音網紅

中央分配疫苗　林右昌喊話：北北基桃應視為同區域

三級解封必備2條件！專家曝「缺1關鍵點」疫情陷恐怖輪迴

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

快訊／護理師遭砍生涯恐毀　學姐：20幾歲右手韌帶都斷了　

即／桃園開首槍！美容、美髮、美甲4日起停業至14日

快訊／再增13死！今增262例本土、65例校正回歸

郭台銘花100億購BNT疫苗！李秉穎驚曝：聽說快過期了

快訊／基隆大廈管理員每天上班　發病15天才確診

想回家穿喜歡的衣服…確診男離世火化　妻抱衣痛哭

醫幫確診婆婆視訊：這可能是妳跟先生最後一句話

陳時中遭爆造謠！　鄉民提證據卻反被打臉

劉寶傑：民進黨大膽派「沒念過大學的傢伙」教育疫苗

3護理師遭砍當下「另一床正在CPR」

校正回歸下降！陳時中：之後不會再公布

今確診+校正回歸「共327例本土」新北166例最多　縣市分佈曝光！

去男友家胸悶想吐　她一翻「腳踏墊炸毛」

高端疫苗「解盲日期」公布　三期試驗基地不在台灣

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理師遭砍生涯恐毀　學姐：20幾歲右手韌帶都斷了　

快訊／朱學恒送4盆「喪禮花籃」給疫情指揮中心

快訊／郭台銘「500萬劑BNT」文件完成　曾馨瑩成功送件

即／桃園開首槍！美容、美髮、美甲4日起停業至14日

快訊／再增13死！今增262例本土、65例校正回歸

陳冠希被爆「趁秦舒培懷孕」約炮！女網友曝私訊

郭台銘花100億購BNT疫苗！李秉穎驚曝：聽說快過期了

快訊／基隆大廈管理員每天上班　發病15天才確診

想回家穿喜歡的衣服…確診男離世火化　妻抱衣痛哭

揮刀砍護理師！雙和確診男嗆：留活命很好了

郭彥甫感冒先做新冠篩檢　結果2小時出爐

醫幫確診婆婆視訊：這可能是妳跟先生最後一句話

陳時中遭爆造謠！　鄉民提證據卻反被打臉

劉寶傑：民進黨大膽派「沒念過大學的傢伙」教育疫苗

快訊／通姦罪違憲！　立法院三讀刪除《刑法》第239條

更多

最夯影音

更多
陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦
盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面