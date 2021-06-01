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幕後／江啟臣致函IDU內容曝光　民進黨自滿導致疫苗危機爆發

▲▼國民黨召開首次「共同防疫聯盟」視訊會議。（圖／國民黨提供）

▲國民黨日前召開「共同防疫聯盟」視訊會議。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國內疫情自5月中大爆發，指揮中心「校正回歸」數字引起質疑，而疫苗數量不足更成為燃眉之急。國民黨在5月的最後一天，結合地方議會黨團所發起的「防疫3訴求、祈願5行動」，據悉，主要是希望中央與地方一起動員，透過各種途徑發聲，幫助台灣獲取國際的關注與援助。

國民黨主席江啟臣5月31日致函國際民主聯盟（International Democrat Union, IDU）主席史蒂芬．哈珀（Stephen J. Harper，曾任加拿大總理及保守黨黨魁），籲請聯盟的政黨會員，協助台灣盡速取得充足、安全、有效與國際認證的新冠肺炎疫苗。

對此，國民黨內情人士指出，要提升國際對於台灣疫苗困境的認識與關切，就一定要戳破民進黨政府宣稱台灣防疫成果好，且不急著取得疫苗的「大外宣」，所以國民黨希望國際民主聯盟的英國保守黨（執政黨）、德國基督教民主黨（執政黨）、美國共和黨等超過60個各國主要政，可以知道台灣目前真實的疫情。

該人士也表示，國民黨常被人笑說是乖乖牌、不會「告洋狀」，江啟臣原本也認為「家醜不可外揚」，但因為這次疫情蔓延、疫苗短缺、政府消極的程度已嚴重影響國人健康權，甚至已有逾百條生命因此消逝，因此，江啟臣最後決定要向國際發聲。

在具體的行動上，江啟臣透過國際民主聯盟的平台積極喊話，一來尋求國際社會支援台灣疫苗的可能，二來也是希望執政的民進黨要有所節制，不要以為可以隻手遮天。

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌離開疫情指揮中心。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

國民黨國際事務部表示，自江啟臣於去年3月接任國民黨黨主席以來，國民黨便積極強化與此國際民主聯盟的連結與互動，去（2020）年4月20日，江啟臣參加該聯盟舉辦的防疫線上論壇，除進行個人專題報告，呼籲各國應支持台灣有意義參與世界衛生組織，更與來自60多國的百餘位政界人士與專家，共同商討國際防疫合作。

江啟臣此次在訴諸國際的信件中說明，目前台灣正處於疫苗嚴重短缺的困境中，疫苗接種率更居全球後段班，此現象在近來引發國際媒體的高度關注，他也直指執政者在防疫心態上的自滿，導致危機的爆發。

江啟臣指出，鑒於民進黨政府在疫苗獲取上的緩不濟急，因此台灣部分的地方政府、企業與民間團體已展開自力救濟，包括國際佛光會在內，但中央政府以消極被動的姿態，回應這些自發性的努力與自救。

另外，江啟臣也特別強調，台灣被孤立於世界衛生組織（WHO）之外，幫助台灣就是幫助全世界，所以他以國民黨主席的身分，盼國際民主聯盟的政黨夥伴能發揮最大影響力，協助台灣度過當前危機。據悉，目前國際民主聯盟方面已有回應，將進一步研商如何能夠協助台灣。

▼國民黨主席江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院院會 國民黨主席 立委江啟臣堵訪 呼籲菜總統展出來面對當前疫情 國產疫苗相關問題 。（圖／記者屠惠剛攝）

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