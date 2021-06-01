再談國產疫苗EUA！陳時中：不保證會成功、要視解盲結果而定





▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國產疫苗正在進行二期臨床試驗，指揮中心已經和2家業者完成簽約，相關進度與緊急使用授權（EUA）引發議論。指揮中心昨日特別使用圖表解釋，國產疫苗擴大二期收案人數，比國際AZ、BNT等疫苗要多，再受到外界質疑。指揮中心指揮官陳時中今（1）日說明，如果要三期做完才准予使用會有很多困難，國產疫苗我們希望它成功，但無法保證一定成功，相關臨床試驗有科學依據，但是否通過緊急授權，還是要看解盲結果而定。

國產疫苗預計在完成第二期臨床試驗之後申請EUA，指揮中心昨日特別製表拿2家國產疫苗與AZ、BNT、莫德納等國際疫苗進行比較，指國產疫苗二期擴大收案，人數較多，此外，各國EUA通過時間也都是三期沒做完之時。不過，外界質疑，用來比較的國際疫申請緊急使用授權時已經進行第三期臨床試驗中期，收案都超過3萬人以上，指揮中心說法難以說服。

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▲▼臨床一二期受試者收案比較，各家疫苗於完成第三期前即取得主要國家核准緊急授權（圖／指揮中心提供）。（圖／指揮中心提供）

陳時中今日被問及此事，他解釋，每個國家在第二期都會收有不同計畫，國產疫苗也有，昨日說明國際疫苗的二期收案數據，是他們通過EUA送出文件所提到二期實驗人數，這些疫苗有完成應該有的程序，當然也有繼續進入第三期，收案狀況都有報給相關審查單位。

陳時中表示，僅是想表達如果要做完第三期才准予使用，會有很多困難，上市時間會延緩，「國產疫苗我們當然希望他成功，但無法保證一定成功」。現階段還沒有解盲之時，我們先向外界報告程序，相關二期收案三千多人是有科學根據的，但沒有代表這樣做完就非准不可，還是要看解盲結果，和專家會議決定。

陳時中補充，三期收案數目大，時程久，如果完成三期就是走正式申請藥證，而非申請EUA，這是因為重大公衛事件所做的權宜措施。