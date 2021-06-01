罵吳宗憲捐錢獲判緩刑　館長「怕遭二次襲擊」要求撤銷緩刑獲准

▲館長罵吳宗憲獲判緩刑，卻以人身安全為由，表示不便到新北檢保護管束報到，新北院裁定撤銷緩刑。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

館長陳之漢於2019年8月的直播上，不滿藝人吳宗憲批評網紅，一陣臭譙中因講到「吃洨」（台語：吃精液），台北地院判他拘役58日、緩刑2年，並應於半年內繳公庫10萬元，館長在緩刑期間付保護管束，每個月須向檢察官報到，但他以身受槍傷、人身安全為由，聲請撤銷緩刑，新北院裁定撤銷。

館長在罵吳宗憲判刑後，於直播中仍偶爾評論吳宗憲，某次直播中更透漏已聲請撤銷緩刑；據新北院裁定書，館長自2020年12月至2021年3月，連續缺席4次保護管束，並在2021年2月時，具狀表示他因槍傷出入不便，又擔心報到時恐遭二次攻擊，無法每月到新北檢報到，聲請撤銷緩刑。

新北院認為，館長基於槍傷、人身安全考量，已無執行緩刑附帶條件、接受保護管束的意願，已明顯違規，裁定撤銷緩刑。

館長罵吳宗憲一案，民事部分仍在審理中，吳宗憲委任律師先前開庭時，主張館長判拘役後，仍在直播中嘲諷吳宗憲，而館長部分評論，雖先前在刑事中認定無罪，卻也著實損害吳宗憲名譽，除之前提過要求償的百萬外，再加碼求償百萬，共求償200萬元。

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