南投菜市場逾5人擠1攤！雖戴罩　縣府令公所、管委會管制人流

▲南投市傳統市場仍有群聚購物的情形。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情持續3級警戒，許多縣市政府開始針對傳統市場採用隔週休市，或依民眾身分證號尾數屬單或雙數進行分流管制，減少群聚機會，但南投市傳統市場上午仍有多個攤位同時出現5人以上採買情形，縣府表示已發文給市公所和市場管委會要求落實分流，嚴防傳染破口出現。

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▲南投市傳統市場人車潮略減，但仍是絡繹不絕。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投市長宋懷琳今上午會同南投派出所長吳昆典，以及曾柏瑋、林佳潔、陳永漢等3名警員，前往南投市民權路、育樂街等傳統市場進行宣導，希望民眾可以「減少群聚，買完快閃」；市公所指出，現場採買人潮、車潮雖比平日減少，但仍是絡繹不絕，有些量體較大的攤位仍有多人群聚，都當場予以勸導保持社交距離。

▲南投市公所前往傳統市場進行分流宣導。（圖／記者高堂堯翻攝）

不過也有進步的現象，南投市公所指出，先前已分別在5月18和24日前往傳統市場宣導，當時還會看到有人沒有戴口罩，但今日前去宣導時，發現大家口罩都戴好戴滿，可見宣導仍發揮效力。

南投縣建設處指出，除發文請市公所、市場管理委員會執行依身分證號尾數分流措施，單數者在周一、三、五採買，偶數者在周二、四、六採買，並建議民眾趁當次買足必需品，未來也會派員到現場協助宣導、緊盯有無群聚狀況。



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