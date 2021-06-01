陳時中「一番話」回應民間捐疫苗　黃暐瀚「血壓瞬間飆高」

▲指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）



記者蔡文鈴／台北報導

許多民間團體與企業為了疫苗，積極對外尋求管道購入，希望能幫助台灣。台大政治系教授、孫文學校總校長張亞中表示已獲得500萬劑BNT疫苗，以及500萬劑大陸國藥疫苗，指揮官陳時中表示「我們很樂於大家有這樣的興趣，但還是要審查」，不過，這番話卻讓資深媒體人黃暐瀚「血壓瞬間飆高」。

黃暐瀚反問什麼叫「民間有興趣」？如果政府早就買到足量的疫苗，早早施打，誰會有興趣去找疫苗？如果政府看到最近疫情爆發，趕緊去買、去要、去搶疫苗來給大家打，那還輪得到地方政府，民間企業，甚至這些「好事民眾」，去到處奔走，搶買疫苗？這到底是政府要做的事？還是民間該做的事？

黃暐瀚表示，張亞中老師說的很清楚，在大陸一群台商與陸商，關心台灣民眾的安危，集資購買了500萬劑北京國藥疫苗和500萬劑BNT疫苗，要送來台灣；「是送，不是賣」，也沒有後續誰獲利，誰當買辦的問題，連飛機他們都會自己準備，只要告知時間，就把疫苗，從北京（國藥）跟德國（BNT）起飛，把疫苗送抵台灣。

黃暐瀚說，這些疫苗送抵台灣之後，通通交給衛福部，誰要打？怎麼打？都後續不理，全權交由指揮中心管轄。這樣的贈與，我們台灣要不要？會不會要？能不能要？也許有人會說，這是「統戰」，但他強調，除了統戰，疫苗也能救命，收不收，就看指揮中心的智慧了。

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