快訊／金門宣布：1日起抵金「全面強制實聯制」　快篩站持續運作

▲金門宣布，6月1日起抵金民眾全面實聯制。（圖／金門縣府提供）



記者林彥臣／綜合報導

金門縣災害應變中心31日下午召開第4次會議，縣長楊鎮浯下達明（一）日起抵金民眾全面強制實聯制的指令，同時要求民政、警政單位加強每日關懷工作，展現縣府力抗新冠疫情的決心。

疫情嚴峻，連江、澎湖兩離島縣相繼出現確診個案，縣長楊鎮浯強調，在金門地區沒有疫苗完成一定的覆蓋率之前，中央地方各單位屏棄本位主義、通力合作才是最重要的防疫力量，透過應變會議強化橫向防疫作為。

因應疫情擴散的可能，楊鎮浯在會中也指示地區防疫編組、任務更加明確化，讓各單位有所依據，同時也感謝軍方、海岸巡、金門醫院等中央單位大力支援。

▲金門縣長楊鎮浯對新的防疫措施，做出相關指示。（圖／金門縣府提供）



針對鄉親質疑疫苗施打效率，縣府也要求各鄉鎮衛生所協助施打，與金門醫院及衛生所共同增加診次以提高施打量能。

今早立院朝野黨團協商，台灣機場設立快篩站提案正式列入紓困條例並三讀通過，但該決議內容要求全面篩檢，下午「中央疫情指揮中心」公告作業流程顯然與法令有所出入。而在台灣快篩站啟用以前，金門機場快篩站將會持續運作，以阻卻病毒。

此外，縣府也請「金門航空站」協助到站旅客採強制實聯制一事，配合民政、警政單位落實每日電話關懷工作，盡量彌補未能強制採檢之缺憾。

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