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超慘！旱災荔枝、龍眼損3成　彰化爭取補助1公頃最高9萬

▲荔枝龍眼農損，彰化爭取補助。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

▲荔枝龍眼農損，彰化爭取補助。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣荔枝種植面積有8百多公頃分屬於8鄉鎮，特別是芬園鄉種植面積有4百多公頃占最大宗。今年是近幾十年來最嚴重的旱災，山上因為沒有水源灌溉導致有結果率折損3成與果實偏小的情形產生，縣府向中央爭取補助，黑葉荔枝，1公頃補助6萬元，玉荷包等不同品種，1公頃補助9萬元。

▲荔枝龍眼農損，彰化爭取補助。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

縣府極力爭取行政院農業委員會將彰化縣荔枝、龍眼公告為天然災害救助項目，彰化縣長王惠美28日上午由縣議員張瀚天、芬園鄉農會總幹事黃翊愷陪同，至芬園鄉了解目前乾旱嚴重情況下，彰化縣荔枝、龍眼的生產情形。

農業處表示，彰化縣荔枝、龍眼以八卦山沿線山區為主要種植區域，目前荔枝全縣栽培面積約872.13公頃，其中芬園鄉種植面積最多，達423.11公頃，其次為彰化市；龍眼全縣栽培面積約666.64公頃，其中社頭鄉種植面積最多，有191.95公頃，其次為芬園鄉。

▲荔枝龍眼農損，彰化爭取補助。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

近年荔枝、龍眼常受氣候因素影響，尤其今年因氣候乾旱、降雨量不足，導致目前已進入結果期的荔枝結果率不良、果實偏小受損嚴重；同樣地，龍眼亦因缺少雨水，出現植株葉片明顯萎凋、生長延遲、結果率不良、果實較小的情形，因此縣府極力爭取行政院農業委員會將本縣荔枝、龍眼公告為天然災害救助項目，協助農民渡過難關。

農業處指出，荔枝申請日期即日起到6月24日止，龍眼則從即日起到6月25日止，符合規定的農民朋友，請儘速持身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀或土地使用同意書及其他應備文件(如三個月內土地登記謄本)，向土地所在地鄉鎮市公所申報。

▲荔枝龍眼農損，彰化爭取補助。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

欲申借本貸款的農民請分別於24、25日前向公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於該證明書核發翌日起35日內，檢附該證明書、使用土地及設施合法證明文件及「農業天然災害復建及復耕計畫書」向當地農會提出申請。

王惠美除關心荔枝、龍眼受到災損的現況，並呼籲農民朋友，因疫情嚴峻，本次辦理期間長達一個月，請大家切勿恐慌，爭相搶先申報，縣府及各鄉鎮市公所將全力維護農民權益，積極服務農民朋友，讓大家於期限內完成申報，也再次懇託大家，在此疫情嚴峻的期間，外出申報務必戴口罩及保持社交距離，一起共渡難關。

▲荔枝龍眼農損，彰化爭取補助。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

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