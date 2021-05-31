　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

直播賣假髮！正妹「360度極速甩頭」...網全笑噴：為錢真拼命

▲▼ 0

▲大陸直播主在介紹假髮時，一開始先介紹商品特色。（圖／翻攝自微博／奔波兒灞與灞波兒奔）

實習記者高琳景／綜合報導

疫情期間不少商家轉向網路平台，透過直播方式販售商品。大陸一名正妹直播主，為了要推銷自家販售的假髮，在鏡頭前用「瘋狂甩頭」來測試牢固性，讓網友笑噴說「長時間會進醫院的」。

有些民眾因為髮質細軟或因掉髮造成髮量稀疏，只能選擇配戴假髮來遮掩頭皮，有些人則為改變造型而配戴，但要在網路上購買意願並不高。因此大陸一名直播主為了販售自家假髮商品，在直播期間試戴了各種顏色和髮型的款式給觀眾看。而當她為了要測試假髮的牢固性，竟大力甩動她的頭來證明。

▲▼直播主介紹假髮。（圖／翻攝自微博／奔波兒灞與灞波兒奔）

▲女直播主為測試假髮穩定性瘋狂甩頭。。（圖／翻攝自微博／奔波兒灞與灞波兒奔）

影片中可見，直播主先是美美的解說假髮性能，沒想到下一秒竟不顧形象在鏡頭前左右大力擺動，甚至以360度的方式來甩動頭部，而假髮即使這麼激烈的搖晃下，也很牢固的戴在頭上，沒有絲毫飛出去的跡象，讓許多人大感神奇。

不少網友看到影片後，笑回「這時間長了會進醫院的」、「她為了賺錢真是拼命阿」、「這個假髮真的不錯，我買了一頂現在頸椎已經治好了」、「這是不是她真的頭髮？」、「這我見過最拼的」、「比頭牢固」、「假髮沒飛出去，感覺頭要飛出去了...辛苦了」、「別甩了，我買還不行嗎？」

ET快訊
快訊／總統府憲兵確診　2同寢室弟兄篩檢結果出爐
只有佛光山手握疫苗　他曝「原本要捐第三世界」：家鄉有難要救
阻日本供台疫苗？　大陸國台辦回應了
快訊／高端拚國產疫苗　發布5點最新聲明！已連繫美國衛院獲授權
快訊／通姦罪違憲！　立法院三讀刪除《刑法》第239條
600萬保時捷「擊落速霸陸」！驚人維修費曝　達人：直接報廢了
本土疫情已趨緩？台大醫潑冷水「高興5秒就好」　一張圖曝關鍵點

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

直播賣假髮！正妹「360度極速甩頭」...網全笑噴：為錢真拼命

路邊小強被踩傷！他抱起緊急送醫院　醫生妙手救援：傷勢順利好轉

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

尤秋興虧顏志琳諧音「顏值零」　KID揪唱《我很好騙》出現小鬼畫面...哭了

劉嘉玲「公園嗨跳廣場舞」沒人發現！　還被大叔提醒舞步...網笑翻

隔離母子要見「確診爸最後一面」　車隊自願當專車...全副武裝接送

中央砸6千億紓困！柯轟別做奇怪事　「綁樁腳也不用這麼多」不如買疫苗

直播賣假髮！正妹「360度極速甩頭」...網全笑噴：為錢真拼命

路邊小強被踩傷！他抱起緊急送醫院　醫生妙手救援：傷勢順利好轉

婆婆上廁所不沖水！用10元「易開罐芳香劑」　她怒：濃到頭暈想吐

慈濟出手！透過各種管道洽購疫苗　捐10億元物資防疫紓困

日本仙台市採購鳳梨表達支持　黃偉哲：台南芒果也要旺旺來！

印度人深信「5G散播新冠病毒」　狂毀20座基地台！民眾WFH慘斷網

美籍男無罩遇警竟嗆「口罩是垃圾」　3小時後路邊抽菸又被抓

快訊／台北女突墜落「2樓遮雨棚」！鄰居聽巨響嚇傻

快訊／總統府憲兵確診　2名同寢室弟兄篩檢結果出爐

千名外國人海灘無罩轟趴！證實竟是駐韓美軍　嘆：美國爸爸無法可罰

《上流戰爭3》本周就要開播　「導演遞辭呈」幹到今天！

台股重返萬七大關　分析師：5月營收恐影響指數反彈走勢

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

新奇熱門新聞

路邊小強被踩傷　他抱起緊急送醫

直播賣假髮！正妹360度極速甩頭...網全笑噴

兒張嘴「有大洞」衝醫院　真相曝光糗大

綠光天空墜下　流星衝默拉皮火山

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

日作家畫預知夢　12.5個夢境真實發生

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

14歲少年把小龍蝦塞肛門　遭逆襲7小時崩潰

明知是PS　空手指、蓮蓬乳仍瘋傳

沒有100%直男　男性隱藏雙性戀傾向

他在「只有男人知道」地方　發現小王告解信

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

港童入學題　20秒猜停車格數字

葉問死前拍下詠春拳　罕見影片曝光

更多熱門

相關新聞

直播主除斑臉受傷！喊「好自卑」…提告結局曝

直播主除斑臉受傷！喊「好自卑」…提告結局曝

台北一名擔任房仲兼任直播主的女子小妍（化名）2019年底到饒河夜市內的「紀老師挽臉」店內從事除斑療程，沒想到回家後，臉上卻出現傷口，她一怒之下告上法院，並稱因傷無法錄直播、無法工作15個月，向紀姓老闆求償百萬。日前法院判決出爐，紀老闆應賠償小妍8萬5560元，可上訴。

即／4煞狠砸精品店　直播主一句「你級數不夠」惹禍

即／4煞狠砸精品店　直播主一句「你級數不夠」惹禍

陸《網路直播營銷管理辦法》5/25上線 直播主需滿16歲及監護人同意

陸《網路直播營銷管理辦法》5/25上線 直播主需滿16歲及監護人同意

只要2.8億！可看他連續直播10年

只要2.8億！可看他連續直播10年

吸金10億後神隱　主嫌前女友與直播主到案

吸金10億後神隱　主嫌前女友與直播主到案

關鍵字：

假髮直播主甩頭牢固性

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8400億紓困預算三讀通過！　首波補助6月4日入帳

搶先郭董！台大教授獲1000萬劑疫苗　今向衛福部遞申請書

快訊／再增15死！今增274例本土、73例校正回歸

疫情再2個月見曙光？　醫：歹勢太久了！現在就看到

「孩童家庭防疫補貼」6／15起每人1萬

李千那「從沒想過會被詐騙」！

即／雙和醫院「確診病患持刀砍醫護」

快訊／桃園宣布「市場分流」：與新竹同步實施

鮪魚路邊親密任摸　男友手伸衣內

「高端疫苗」亮燈跌停　股民：先賣先贏

台灣西側「這一坨很大」恐劇烈暴雨　「下午須注意」

快訊／陳宗彥11:30召開臨時記者會說明

遭確診男持刀砍…雙和醫院「3護理師傷勢曝」！

杜汶澤開大車外出！停車見感人畫面：善良台灣人

盧秀燕罕見動怒　開頭怒嗆蔡英文

更多

最夯影音

更多
禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～
四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面