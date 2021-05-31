直播賣假髮！正妹「360度極速甩頭」...網全笑噴：為錢真拼命

▲大陸直播主在介紹假髮時，一開始先介紹商品特色。（圖／翻攝自微博／奔波兒灞與灞波兒奔）

實習記者高琳景／綜合報導

疫情期間不少商家轉向網路平台，透過直播方式販售商品。大陸一名正妹直播主，為了要推銷自家販售的假髮，在鏡頭前用「瘋狂甩頭」來測試牢固性，讓網友笑噴說「長時間會進醫院的」。

有些民眾因為髮質細軟或因掉髮造成髮量稀疏，只能選擇配戴假髮來遮掩頭皮，有些人則為改變造型而配戴，但要在網路上購買意願並不高。因此大陸一名直播主為了販售自家假髮商品，在直播期間試戴了各種顏色和髮型的款式給觀眾看。而當她為了要測試假髮的牢固性，竟大力甩動她的頭來證明。

▲女直播主為測試假髮穩定性瘋狂甩頭。。（圖／翻攝自微博／奔波兒灞與灞波兒奔）

從影片中可見，直播主先是美美的解說假髮性能，沒想到下一秒竟不顧形象在鏡頭前左右大力擺動，甚至以360度的方式來甩動頭部，而假髮即使這麼激烈的搖晃下，也很牢固的戴在頭上，沒有絲毫飛出去的跡象，讓許多人大感神奇。

不少網友看到影片後，笑回「這時間長了會進醫院的」、「她為了賺錢真是拼命阿」、「這個假髮真的不錯，我買了一頂現在頸椎已經治好了」、「這是不是她真的頭髮？」、「這我見過最拼的」、「比頭牢固」、「假髮沒飛出去，感覺頭要飛出去了...辛苦了」、「別甩了，我買還不行嗎？」