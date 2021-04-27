直播主除斑臉受傷！喊「好自卑」：15個月沒工作…提告挽臉店結局曝

▲台北女到饒河夜市內的紀老師挽臉從事除斑、美白療程，隔天臉上出現傷口，她氣炸提告求償。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者戴若涵／台北報導

台北一名擔任房仲兼任直播主的女子小妍（化名）2019年底到饒河夜市內的「紀老師挽臉」店內從事除斑療程，沒想到回家後，臉上卻出現傷口，她一怒之下告上法院，並稱因傷無法錄直播、無法工作15個月，向紀姓老闆求償百萬。日前法院判決出爐，紀老闆應賠償小妍8萬5560元，可上訴。

小妍主張，她2019年12月25日晚間8時許，到饒河夜市內的「紀老師挽臉」店內消費，紀姓老闆向她推銷美白、除斑療程，沒想到紀老闆沒審慎評估她的膚質、使用劑量、療程前後保養等情況，便逕自對她施用淨膚雷射，再用牙籤沾取具有侵入性的不明產品抹在她臉上。她當天返家後便感到不適，不料，隔天臉部竟出現擦傷性傷口，其中左眼角更出現3x2.5公分的傷口。

小妍表示，她的肌膚原先平滑細緻，受傷前她原本任職網路直播、房地產銷售業務員等工作，由於療程不當，她臉上出現永久性傷疤、不平整內凹、紅腫破皮等傷勢，導致她無法錄直播、YouTube影片，也無法出門拜訪客戶、跑業務，15個月無法正常工作，又焦慮又自卑，需要到精神科就診，讓她決定向紀老闆提告，求償工作損失75萬元、精神撫慰金94萬餘元、醫療及醫美費用15萬餘元、抗疤修復皮膚產品費用約3萬元，以及交通費、療程等費用共188萬餘元，但先請求其中100萬元賠償金。

台北地方法院審理後認為，小妍自稱在房地產仲介銷售公司以臨時接個案方式，傳取銷售傭金，並不是固定受雇，且網路直播都會使用濾鏡、美顏等效果，是否因傷無法從事直播工作仍有疑義，另外銷售不動產與容貌、外型等外在條件沒有相當的因果關係，難以憑小妍的存摺影本轉帳紀錄，就認定她每月薪資損失5萬元，最後判紀老闆應返還3000元療程費用，並賠償皮膚科醫療費、精神撫慰金等費用，總計8萬5560元，全案仍可上訴。