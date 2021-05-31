陸南方5省區用電暴增！廣東21市啟動「有序用電」

▲大陸南方用電暴增，電力供應緊張。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸電力公司南方電網近日表示，受經濟持續向好、高溫天氣等諸多因素影響，南方五省區用電需求持續攀升，最高用電負荷已經逼近歷史最高值，電力供應偏緊，目前正在通過多條跨省電力通道，調劑省間餘缺，確保電力穩定供應。

根據《央視》報導，5月29日，南方電網今年累計統調發受電量已經達到了5029億千瓦時，同比增長23.68%，統調最高負荷達1.986億千瓦。而在此前的21日，全網最高負荷需求超過2億千瓦，廣東超過1.3億千瓦，創下歷史新高。

南方電網電力調度控制中心方式處經理助理劉春曉指出，南方五省區今年的用電需求旺盛，負荷增長迅猛，今年的負荷尤其來得早、來得高，最主要因為是經濟持續向好。

5月以來，廣東用電量同比過去兩年平均增長了15.7%。其中，粵港澳大灣區是電力電量增長的主導力量。1-4月，大灣區九市全社會用電量同比去年增長近三成。第二產業、第三產業用電需求持續旺盛，合計拉動增長27.5個百分點。持續高溫天氣，也進一步拉動廣東用電負荷的增長。

南方電網廣東電網電力調度控制中心調度部經理孟子傑提到，廣東省氣溫超過30度以上，氣溫每上升一度的話，負荷就增長約300萬千瓦，那麼5月份以來，廣東的氣溫已達到35度以上，較往年同期提高了4度。

目前廣東用電有很大一部分是來自雲南的水電，但進入5月以來，持續高溫少雨天氣，雲南的主力水電遲遲未入汛，加上雲南工業用電增長明顯，1到4月雲南的用電量同比增長了31%，電力供應偏緊，出現缺口。目前，廣東全省21個地市已陸續啟動有序用電方案、雲南也在保障居民用電的前提下，對企業啟動了有序用電方案。

南方電網充分發揮大電網資源優化配置平台作用，靈活調劑省間餘缺，強化優化電網的調度運行方式，確保大電網的安全穩定。

南方電網電力調度控制中心方式處經理助理劉春曉表示，他們還採用了市場化手段，引導用戶主動節約用電，參與系統削峰，「在確實出現電力電量短缺的地區，及時發布有序用電預警，提前通知並配合客戶合理安排生產，科學避峰。」

不過，報導也強調，目前南方電網供電區域內的居民用電、公共事業用電，不受有序用電的影響。