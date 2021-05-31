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搶先郭董！台大教授獲1000萬劑疫苗　今向衛福部遞申請書

▲▼張亞中獲1000萬劑疫苗，今向衛福部遞申請書。（圖／張亞中提供）

▲張亞中獲1000萬劑疫苗，今向衛福部遞申請書。（點圖可放大／張亞中提供，下同）

記者徐政璿／台北報導　

鴻海創辦人郭台銘30日親自在臉書宣布將在72小時內拚出文件，遞交BNT疫苗申請書。當全國矚目郭董出手之際，台大政治系教授、孫文學校總校長張亞中表示已獲得500萬劑上海復星公司代理的BNT疫苗，以及500萬劑中國大陸國藥集團疫苗，希望總統蔡英文和衛福部長陳時中能同意進口，而他本人也在31日上午前往衛福部疾管署，親自遞交疫苗進口申請書。

張亞中表示，第一批疫苗為上海復星公司代理的BNT疫苗，共500萬劑，另一批500萬劑，世衛組織（WHO）正式已經核定同意緊急授權使用，是由大陸國藥集團中國生物北京公司研發的滅活疫苗。

張亞中指出，完全配合衛福部的要求，願意提供擬捐贈疫苗的單位與原生產藥廠、代理公司的聯絡窗口，由衛福部直接接洽相關疫苗進口所需的各項驗證與簽約程序。

張亞中強調，如疫苗進口後，衛福部必須統籌分配，他也尊重政府部門統籌調度的權限，唯尊重原捐贈單位的意願，希望該疫苗能夠優先提供給學校師生與弱勢民眾施打。

▲▼張亞中獲1000萬劑疫苗，今向衛福部遞申請書。（圖／張亞中提供）

張亞中申請書內容如下：

孫文學校   函
日期：民國110年5月31日
文號：文總字第20210501號函
受文者：衛生福利部
 
主旨：孫文學校張亞中校長接受北京兩岸東方文化中心曾念先生委託，捐贈台灣500萬劑BNT疫苗以及五百萬劑大陸國藥集團北京生物公司生產疫苗一事，敬請鈞部派員輔導本單位處理有關疫苗進口等事宜，敬請 查照見覆。
 
說明：

1. 北京兩岸東方文化中心代表人曾念先生擬捐助台灣目前急需的新冠疫苗，第一批捐助內容包括由上海復星公司代理的德國BNT疫苗五百萬劑，以及由大陸國藥集團北京生物公司研發的滅活疫苗五百萬劑。

2.  曾念先生特別委託孫文學校總校長張亞中先生代為處理該項捐贈在台灣必須處理之各項程序，以使該疫苗得以順利進入台灣，提供台灣民眾抗疫之所需，藉此表達大陸民間對台灣血濃於水的感情。（委託函詳如附件）

3.  孫文學校總校長張亞中先生樂意接受該項委託，並願意遵守該疫苗進口的所有法律規範與必要程序。因中央疫情指揮中心要求，所有疫苗的進口必須由中央統籌簽約與統籌分配，張亞中先生也樂於將該項捐贈全部委由政府處理，張亞中先生僅擔任中介的角色。

4. 唯由於該項工作非張亞中先生的專業，因此希望主管機關衛福部能夠派員輔導，張亞中先生願意提供擬捐贈疫苗的單位與原生產藥廠、代理公司的聯絡窗口，由衛福部直接接洽相關疫苗進口所需的各項驗證與簽約程序。如疫苗進口後，衛福部必須統籌分配，張亞中先生也尊重政府部門統籌調度的權限，唯尊重原捐贈單位的意願，希望該疫苗能夠優先提供給學校師生與弱勢民眾施打。

5.有鑒於疫情緊急，尚請鈞部能以最快速度處理。本單位聯絡窗口為孫文學校執行長姚大光先生。     

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