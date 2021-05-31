全台5機場設篩檢站！過去14天內有症狀須「現場快篩陰性」才能搭機

記者黃凱翊／綜合報導

為了確保離島醫療量能及航空器防疫安全，指揮中心今宣布，交通部所屬5航空站設立篩檢站，有症狀旅客不予搭機、過去14天內有症狀須現場快篩陰性始得搭機。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心今(31)日表示，為避免疫情散播及確保航空器防疫安全，指揮中心經評估後，將同意交通部民航局所屬臺北松山、臺中、嘉義、臺南及高雄小港航空站設立篩檢站。旅客搭乘國內航線前往離島時，應於搭機前填寫「健康聲明書」，現場有症狀者不可搭機，且應配合病毒核酸檢測；若為過去14天內有症狀者，須現場配合接受抗原快篩檢驗且為陰性，始得搭機。經抗原快篩檢驗陽性的旅客，將由航空站安排搭乘防疫計乘車送至衛生單位指定防疫旅館或集中檢疫所。

陳宗彥表示，為了確保離島醫療量能，我們會全面要求搭機民眾要填寫過去14天健康聲明，希望有症狀的人就不要在這時前往搭機，若現場有症狀的人就會立即採取PCR檢測，並返家等待檢驗結果，，若是在過去14天有症狀的人，快篩陰性才可搭機，若是快篩陽性就需加驗PCR，等待結果期間則需由防疫計程車接送到防疫旅館或檢疫場所等待最終結果。

▲飛離島5機場設立篩檢站流程。（圖／指揮中心提供）

指揮中心提醒，所有篩檢工具皆有偽陰性、偽陽性之可能，檢驗陰性民眾仍應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施。