快訊／社交距離App別刪！負責人將「上傳大量確診者」資料

▲「台灣社交距離App」的負責人表示，將上傳大量確診者資訊。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心推出「台灣社交距離App」，讓確診者可以上傳資料提醒14天內近距離接觸的對象，但上傳確診者資料過少，讓不少人想將其刪除。對此，台灣社交距離App的負責人詹仲昕表示，請大家不要輕易刪除App，目前正在上傳大量的確診者數據。

詹仲昕30日晚間在臉書發文，表示他近日看到許多平台在討論「確診者的上傳數低落，上傳率僅0.5％」，但其實是系統需要時間發酵，且疫情爆發初期，確診的個案年齡都偏高，「台灣社交距離App」的安裝率不高。

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▲台灣社交距離App的負責人詹仲昕原文如上。（圖／翻攝詹仲昕臉書）



詹仲昕說，雙北的量能無法立刻處理確診者資訊，她們已接手進行，「目前已和行政院協調直接由CDC來協助確診個案上傳，從這週末就開始執行。除中南部已開始執行外，雙北也將開始大量上傳，請各位注意App之提示，以掌握自身健康狀況。」

此外，詹仲昕呼籲，「台灣社交距離App」會記錄使用者14天的接觸史，但只要刪除就會將記錄一併刪除，「因此希望各位能持續使用App，正確開啟接觸通知功能，以維持App的運作。」

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