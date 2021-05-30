結合罕病童畫作　火辣網紅「格格」IG秀公益口罩

▲格格在IG上秀出3款她與基金會合作的公益口罩。（圖／翻攝自IG）

記者游宗樺／台北報導

網紅格格（本名呂亞晞）擁有傲人的魔鬼身材，校園美女出身的她，時常在臉書、IG上秀出爆乳比基尼的火辣照片，也因為大喇喇的直言性格，曾在網路上引起討論。但除了性感的一面，格格也熱衷公益活動，29日在IG上秀出3款與罕見疾病基金會合作的公益口罩，將病童的畫作印上口罩，希望大家能順利渡過疫情。

格格29日在IG上發文，感謝粉絲支持公益年曆，幫助她完成將小朋友的畫作印成口罩的心願，也讓這些愛心口罩能在疫情嚴峻的當下，分享愛心回去給基金會使用。這些口罩除了有成人尺寸，還特地為病童製作孩童尺寸的口罩，讓這些小天使能舒適佩戴，由於這些小朋友和他們的家長時常需要進出醫院，在疫情當頭讓人十分擔心，希望大家都能平安渡過疫情。

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▲3款口罩圖案均是由病童所繪畫。（圖／翻攝自IG）

格格在今年初與罕見疾病基金會合作，推出「晞望你喜歡」公益年曆，與粉絲一同熱心挺身支持公益，並將年曆的部分收入捐贈回給基金會。除此之外，格格也盼望這些患有罕見疾病的孩童畫作能讓更多人看見，特別找了口罩廠商合作，將這些小天使的畫作印上口罩，在疫情爆發前送暖給基金會，

格格是在拍攝公益短片時，接觸到這些公益活動，曾擔任公益志工，帶領偏鄉孩童學繪畫，並用這些畫作賣出的部分利潤，回饋給當地小朋友，作為急難救助金、營養午餐費使用，畫作分潤還能給新銳藝術家，成為他們的創作基金。

▲擁有破10萬粉絲的格格，不吝於與粉絲分享好身材。（圖／記者游宗樺翻攝）