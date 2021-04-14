天生無陰道！女作家歷經9個月痛苦治療　「拿硬管撐開」終成功

▲艾莉生來就沒有子宮、子宮頸和陰道。（圖／翻攝自IG／@ally__hensley）



記者陳怡靜／綜合報導

英國39歲女作家艾莉（Ally Hensley）患有罕見疾病「苗勒管發育不全」（MRKH），天生就沒有子宮、子宮頸和陰道，她在16歲時被醫生告知，陰道只有指甲的長度，如果希望能有正常性生活和女性身體，就必須建立自己的陰道。

綜合外媒報導，當時艾莉被告知有兩種治療方法，一種是手術另一種是擴張治療，最後她選擇了後者。在9個月充滿痛苦的治療期，每天都必須以仰臥的姿勢，雙腳放在地上將腿打開，再用粉紅色的硬管，插入只有指甲大小的陰道凹陷處用力推動，最後總算打通陰道。

即便已經過了23年之久，艾莉仍然對當時治療的感受記憶猶新，「每當我練瑜珈做到類似的姿勢時，就會想起過往那段時間。」她也說，現在帶著自己製造出來的陰道過生活，感覺相當超現實。



經過治療後的艾莉，可以過正常性生活但無法懷孕，曾經有一位朋友願意當她的代理孕母，她也嘗試了幾次試管嬰兒，最終體認到生小孩不在她的人生規劃內，決定放棄。

艾莉現在是澳洲非營利組織MRKH Australia的創始人兼副總裁，希望藉由自身經歷，幫助有類似症狀的婦女更認識自己的疾病，「我們的生理構造無法決定自己會成為什麼樣的人。」

據醫學統計，每5000名婦女中，就有1人患有苗勒管發育不全，卵巢依然能夠正常運作，會出現生理發育，不過不會有月經也無法受孕。治療後可以進行性生活，如果有規劃生小孩，可以取出卵子並受精代孕。

▼艾莉模擬當時打通陰道口的方法。