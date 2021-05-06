英3歲女娃患VPS4A神經發育障礙全世界僅6例　父母抉擇生第二胎

▲ 3歲女孩罹患VPS4A跟神經有關的發育障礙，全世界僅有6個病例 患者示意圖。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

實習記者巫彥臻／台北報導

英國3歲女孩奧蕾莉亞（Aurelia Williamson）罹患VPS4A跟神經有關的發育障礙，全世界僅有6個病例，她完全無法自主生活，父母陷入是否再生一孩的抉擇，且希望能募到資金，幫助她得到更好的醫療資源與生活品質。

據《每日星報》報導，奧蕾莉亞雙眼失明、沒辦法獨立坐著及控制四肢，病歷還包含無法說話，需透過管子來餵食，另外，她常常在半夜停止呼吸，所以長期依賴氧氣機，甚至一天最高嘔吐達10次，父母莎拉（Sarah）和特雷佛（Trevor）表示，她永遠看不見他人的臉龐，更無法表達愛意。

奧蕾莉亞的父母正面對艱難的抉擇，是否要擁有第二個孩子，36歲的莎拉希望有個弟妹來陪伴奧蕾莉亞，雖夫妻已接受遺傳疾病的產前檢查，且被告知第二胎不太可能患有相同的疾病，但擔心孩子年紀輕輕就需照顧罕疾家人，無法擁有無憂無慮的生活。

另一個讓特雷佛夫妻擔心的，就是他們會比奧蕾莉亞先過世。特雷佛表示，隨著年齡增長，未來她無法獨立、沒有人支持她更是父母的隱憂，除非奧蕾莉亞先死，但那是世界上最糟糕的狀況。

成為奧蕾莉亞的父母，是一個孤獨而艱難的過程。莎拉補充說，當他們看到醫療設備、藥物、嘔吐物等，都會感到難過，但兩人已習慣不睡覺，且願意持續照顧自己的心肝寶貝，努力維持她的生命，雖然無法治癒奧蕾莉亞的病情，但家人希望募集到3萬英鎊（約台幣116萬元），用於職業治療及語言課程。