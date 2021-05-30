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香檳關稅20%比鄰國高　駐法代表感謝林楚茵提案調降﹑助台法合作

▲法國香檳進口台灣被課關稅20%▼ 。（圖／達志影像／美聯社﹑翻攝吳志中臉書）

▲與鄰近國家相較，法國香檳進口台灣被課關稅20%。（圖／達志影像／美聯社﹑翻攝吳志中臉書）

政治中心／台北報導

法國參議院今年五月初，以304票同意﹑0票反對，全數贊同表態支持台灣參與WHO等國際組織，消息傳出後，台法雙邊的友誼進展也持續收到關注。對於民進黨立委、立院「台法國會友好協會」副會長林楚茵提案調降稅損輕微的香檳關稅，我駐法代表吳志中30日表示，台灣對法國香檳稅徵收20%，真的高於鄰近的國家，林楚茵提案合理化關稅有助於台法之間的實質關係與合作。

長期關注與推動台法之間的交流活動的林楚茵表示，她身為財政委員會委員，過去在稅制上便發現在菸酒稅法中屬同類的香檳和葡萄酒，在海關進口稅則中卻被課以不同關稅，早有修法念頭，適逢台灣時間5月7日，法國參議院無異議通過「支持台灣參與國際組織活動」的決議，可藉此修正案應表達對法感謝，所以將連署提案送出。

林楚茵說，這個提案在月初送交議事處後，剛好遇上本土疫情爆發、5月15日雙北進入三級警戒，緊接著立法院決議委員會停會一週，整個議程被延至下週一（31日）才排入院會一讀，純屬時間上巧合，並非刻意於疫情期間做此提案。

林楚茵進一步指出，眾所皆知，目前世界上僅有法國香檳區所產者能稱為「香檳」，因此本次海關進口稅則修正案，實際上影響稅收範圍極小。此外，香檳與葡萄酒同屬葡萄製之釀造酒，在菸酒稅法上也屬同一類；但在海關進口稅則中，香檳則被課以比葡萄酒高出一倍之20%關稅，透過修法使其齊一均為10%並無不妥。

▲▼立委林楚茵院會總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲立委林楚茵。（圖／記者李毓康攝）

▲駐法代表吳志中列出鄰近國家法國香檳關稅稅率。▼ 。（圖／翻攝吳志中臉書）

▲鄰近國家對於葡萄酒與香檳的稅率。（圖／翻攝吳志中臉書）

對於林楚茵提案合理化法國香檳關稅，駐法代表吳志中30日也透過臉書發文表示感謝。吳志中表示，台灣對法國香檳稅的徵收真的高於鄰近國家，台灣的香檳稅高達到20%，合理化關稅會有助於台法之間的實質關係與合作。

有關台法之間的交流與互動，吳志中也指出，他從進入外交部以來，一直以增進實質台灣與法國關係做為重要的工作。例如，2018年夏天，當時立法院蘇嘉全院長所率領台灣國會訪問團首次接受法國國民議會邀請，受到全體法國國民議會議員拍手致意表達歡迎。2020年夏天，法國同意我方在普羅旺斯設立新的辦事處，以強化南法與台灣的文化、經濟連結。2021年5月，法國參議院支持台灣廣泛加入國際組織，並得到法國外交部代表政府的支持。

吳志中表示，目前的新冠疫情需要全世界所有人類，所有國家一起面對尋求解決的方案，謝謝法國對台灣的支持，
謝謝所有努力促進台法關係關係的台灣立法委員、法國國會議員、、兩國外交人員與人民，大家一起努力防疫，促進國際合作，促進台法關係。

對於合理化法國香檳關稅的提案，林楚茵也強調，目前立法院應以防疫及紓困為最優先事項，也尊重立院議案排審相關程序，法律提案在一讀後尚需經委員會排案審查、二讀、三讀等程序，並非現在提出便要馬上處理，對於外界有報導指謫「何不食肉糜」便撤案，她表達強烈遺憾。

▲▼美駐法大使阿傑勒邀請我國駐法代表吳志中（圖右）赴官邸餐敘。（圖／翻攝自Twitter／U.S. Embassy France）

▲美國駐法大使阿傑勒曾邀請我國駐法代表吳志中（圖右）赴官邸餐敘。（圖／翻攝自Twitter／U.S. Embassy France）

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