林瑋豐「關係很好的姐姐」？　林楚茵：擔任立委後幾乎沒聯絡

▲林楚茵。（資料照／記者徐斌慎攝）



記者黃巈禾／台北報導

親綠寫手林瑋豐在PTT被網友抓包反串，如今這把火燒到民進黨立委林楚茵，不僅傳出關係密切，還有傳言指出林瑋豐的妻子楊敏曾任職林楚茵國會辦公室。對此，林楚茵針對這兩點澄清，並表示若扭曲與錯誤引用，將訴諸法律途徑。

林楚茵29日在臉書表示，與林瑋豐認識，不會否認也沒切割的必要，自己擔任立委前，跟林瑋豐一樣是跑政治線的記者，對方資歷比她晚很多年，在這個圈子喊前輩「哥哥姐姐」，後輩自稱「弟弟妹妹」，是禮貌也無關交情，「我跟瑋豐雖然認識，但我擔任立委之後，我們幾乎沒有聯絡過」。

林楚茵指出，如果這樣的交情，搭配一篇2018年的貼文互動，在國民黨眼中是「關係很好的姐姐」，她十多年前擔任記者，就認識還是民進黨籍國大代表鄭麗文，現在當了同事，彼此在立法院碰面，她也會喊「姐姐」，交情應該遠超過跟林瑋豐的情誼，是否國民黨在製作事件關係圖也要把這位「麗文姐姐」擺上？

另一方面，對於林瑋豐的妻子楊敏曾任職於林楚茵國會辦公室的傳言，林楚茵嚴正宣告，楊敏從未在她的國會辦公室任職，也從未擔任過她的立委助理，有人在PTT公然造謠，這則留言就是假消息，是不是助理這種事完全可以查證，卻刻意錯誤引用，企圖強化她與事件關聯性，不只惡劣更是資訊戰的一種手段。