屁孩「拍壞」電影巨幕！家長反嗆影院要負責：又沒告知不能碰

▲又有屁孩拍壞影院巨幕。（圖／翻攝自沸點新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

又有屁孩踢壞影院巨幕！河南洛陽市一電影院工作人員29日翻監視器畫面發現，一個小孩在觀影時，不停跑跑跳跳，不僅來回走動影響觀影，還多次用手觸碰和拍打巨幕，以造成巨幕損壞。雙方協商時，家長竟耍賴稱，影院才應該負責，因為未能盡到告知不可觸摸的義務。

據《沸騰新聞》報導，工作人員描述，當時發現情況後，就試圖與家長溝通，但家長無視且全程未勸阻小孩。待觀影結束後，雙方協商時，家長反嗆，影院應該負責，因未能盡到告知銀幕不可觸摸的義務。

目前，此事仍未解決。

▲巨幕損壞嚴重。（圖／翻攝自沸點新聞）

網友怒炸表示，「直接起訴好了，小孩子不能慣著」、「這還要告知？？下回你在路上給人殺了是不是還要怪人家頭上沒有貼不能觸碰的告示啊？」、「影院未告知你不能隨地大小便，你就能當場脫褲子了？」、「就家長這種表態，你們家孩子確實有遺傳性」、「監護人監護不力，那就讓他履行義務，賠到他懷疑人生」。

此前，廣東東莞一名男童5月1日被家人帶至電影院觀賞電影，但卻在播放片尾字幕時，衝到最前方攻擊大銀幕。攝影機畫面顯示，男童對銀幕進行了5次踢打。有影城人士表示，這幾腳下去，家長大概要賠償18萬人民幣（約新台幣78萬元）！

當時，工作人員指出，銀幕的損壞已經影響了放映效果，而且基本上是無法修補的，只能更換整塊幕布，以「杜比全景CGS中國巨幕」的價格，大約是18萬元人民幣。