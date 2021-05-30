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醫師看不下去！轟「雙北病床荒」中央卻只看報表：在玩模擬城市？

▲▼ 急診室，醫院，護士 。（圖／記者徐文彬攝）

▲病例快速增加，雙北病床不夠用。（圖／記者徐文彬攝）

記者黃可昀／綜合報導

連日以來暴增的確診數，外界都擔心雙北身為疫情重災區，醫療量能難以負荷，針對「病床數」中央、地方的說法卻相互矛盾，台北市長柯文哲為此怒槓衛福部次長石崇良，現在就連胸腔科醫師蘇一峰都看不下去，PO文酸中央「當自己在玩模擬城市是吧？」

▲▼轟中央只看報表就說雙北病床夠用。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

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▲轟中央只看報表就說雙北病床夠用。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

蘇一峰表示，病床數量到底夠不夠？問各醫院第一線急診室醫護人員與住院櫃台最準，中央說病床一定夠用，只是分配不均，不過「報表單上的床位不等於真實床位，病房需要時間施工改建，也要有能上班的醫護人員才能開床開病房」，中央忽視了實際狀況，以為取消1人1室的規定就能馬上將現有床數乘以2，但事實上，雙北的醫護人員都知道，實際執行根本沒有這麼快速順利。

網友激動留言，「一個空床，從病人離開到下一個進來，至少也要整理消毒。管理層的認知是無縫接軌」、「歡迎醫師們開始砸病歷」、「醫療一直以來都是人力缺乏的狀態，就算喬出床位也沒有人可以上班」、「大家都知道，只有看報表的不知道。」

台北市長柯文哲29日曾為「病床數」槓上中央，他認為指揮中心講病床數、房間數的差異坦白講是在打口水戰，他如果今天還在台大醫院當教授，「你（石崇良）敢講那種幹話，我早就病歷就砸過去了」，呼籲中央官員不要只坐在辦公室裡看報表，雙北實際醫療狀況沒有想像中這麼樂觀。

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