LIVE／雙北兵推「四級封城」人車管制　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（30）日下午2時召開記者會，由指揮官陳時中說明疫情與防治作為。台北市今(5/30)進行四級警戒封城兵推，將推演商店停業、民眾限制外出與擴大交管等狀況；新北市長侯友宜昨也公布四級警戒的6大執行措施，同時呼籲民眾持續維持「更低度活動」，讓疫情得到控制，就不需要升到四級。

依指揮中心規畫，若連續14天平均每天新增100名本土案例，並且一半以上感染源不明，這兩項條件並存，才會進入第四階段封城規畫。

此外，有網友發現，疾管署官網介紹Covid-19疫苗接種須知暨意願書有提到，「BNT已通過我國緊急授權使用」等字樣，該資料最新更新於今年2月26日，但透過「網頁時光機」回溯該頁面過往更新時間，卻發現4月27日以前疾管署網站關於BNT疫苗的簡介完整段落還是「本疫苗目前已通過WHO、歐盟、美國等先進國家及我國緊急授權使用」，直到4月27日才做出更改，引發爭議。



指揮中心澄清，目前食藥署尚未通過BNT緊急使用授權，相關文字是針對原本預採購準備；至於文字修改時間、文件刪除等狀況，等待指揮中心下午記者會說明。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）