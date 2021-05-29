廣東多地限電！工廠用電「開4停3」憂訂單交不出

▲南方再傳缺電，部分地區已限電。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸南方近期傳出電力供應緊張，廣東、廣西及雲南已經陸續啟動「有序用電」，廣東省東莞市更由於全年用電形勢嚴峻，已決定將「錯峰用電措施」延續至年底。

根據《財新網》報導，廣東17個地級市5月中旬就已啟動有序用電，包含廣州、佛山、東莞、惠州、珠海、中山、潮州、汕頭、肇慶、江門等，但缺電情勢仍越發嚴峻，到了5月底時，廣東部分區域已由起初的每周「錯峰一天」增加至三天，也就是「開四停三」。

而在這之中，受影響最明顯的又是製造業，廣東省惠州市聚創立電子24日收到供電所通知，當周24、25、28日三天將執行「有序用電」。由於這可能令公司的部分訂單交期受到影響，聚創立只好啟動緊急備案，安排租用發電機。

據《界面新聞》報導，大陸近年已較少限電，就算出現，也是在7、8月的用電高峰期，鮮少發生在5月。對此，華北電力大學能源互聯網研究中心主任曾鳴指出，有四大深層次原因。

原因一，是用電計劃安排沒有預測準確，導致供電側用電需求安排偏差。

原因二，是氣候因素對用電需求的影響很大，廣東的高溫天氣，導致峰谷負荷較以往明顯增大，「缺電是缺高峰負荷。」

原因三，是受近幾年煤電大幅度壓縮影響，可再生能源和傳統能源之間的多能互補不協調，導致容易出現缺電情況。

原因四，是廣東大部分電力依賴外來電，今年的外來電或與原計劃相比出現偏差。

據《新華社報》報導，廣東省能源局表示，已組織並採取有效措施。一是積極協調西部省份，借助南方電網資源調配大平台，全力統籌協調西電增加供應，按目前最大能力送電廣東。

二是加強省內供給，保障廣東省電煤供應，督促天然氣供應主體保障天然氣供應，確保高峰時段機組穩定可靠運行。同時組織發電企業、電網企業加強關鍵設備、線路的巡查和運行維護，均衡機組檢修安排，確保設備安全可靠運行。

三是加強負荷走勢預測分析，提高負荷預測準確率，政企聯動，引導各生產企業適當調整生產安排，將影響降到最低，力爭錯峰用電不減產。