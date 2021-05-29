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雙北本土確診地圖出爐「萬華慘破千人」！染疫分布區域一次看

網搜小組／鄺郁庭報導

國內本土個案今（29）日新增本土病例320例，校正回歸166例，死亡個案則新增21例。根據雙北市府提供的最新資料，在台北市部分，新增168例本土、62例校正回歸；新北是則是新增加校正共224例。《ETtoday新聞雲》製作出雙北病例地圖，讓讀者一目了然，確診個案分別位於何區。

▲▼0529台北市累計病例總數地圖（圖／ETtoday製）

▲0529台北市累計病例總數地圖（圖／ETtoday製）

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台北市長柯文哲29日在記者會公布，自2021年4月25日至2021年5月29日（近1個月）的案例分布，累計病例總數2535人，其中以萬華區1068例最多，其次為文山區163例、信義區131例、大同區110例、中正區120例、中山區95例、大安區98例、士林區99例、北投區68例、松山區68例、南港區59例、內湖區56例。

▲▼0529新北市累計病例總數地圖（圖／ETtoday製）

▲0529新北市累計病例總數地圖（圖／ETtoday製）

新北市長侯友宜28日也在記者會更新病例分布，自2021年4月26日至2021年5月29日（近1個月），累計病例總數3111人，板橋區737例、中和區503例、三重區346例、新莊區281例、永和區254例、土城區211例、新店區183例、蘆洲區120例、汐止區87例、樹林區79例、五股區67例、淡水區61例、林口區42例、三峽區41例、泰山區34例、深坑區19例、八里區13例、鶯歌區14例、金山區8例、石碇區7例、萬里區4例、瑞芳區4例、貢寮區1例、三芝區1例、石門區1例，平溪、坪林、烏來、雙溪4區則是0確診。

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