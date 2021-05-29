一拿圖卡「秒分割畫面」同步呈現！網讚台北市記者會：真的厲害

▲網友誇讚台北市疫情指揮記者會做得很好。（圖／ETtoday直播）

網搜小組／鄺郁庭報導

本土疫情爆發後，除了中央流行疫情指揮中心每日的記者會，雙北首長也開始日日召開記者會，說明最新疫情對策。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，文中貼出2張台北市疫情指揮記者會的截圖，誇讚市府團隊做的即時分割畫面很明確，美感也相當好，忍不住發起討論「台北市的記者會是不是很厲害？」

這位網友貼出截圖，並點出他覺得台北市記者會做得很好的幾個點，包括「即時分割畫面，幾乎手上拿起圖卡，旁邊就立刻出現一個圖片的框框」、「圖片都很清楚」、「即時字幕」、「整體美感佳」，最後則是不禁誇讚「台北市的記者會484很厲害哇！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲即時分割畫面呈現圖表，視覺圖還兼具美感，讓不少人看了直呼清楚又舒服。（圖／翻攝柯文哲YT）

貼文一出，不少人也紛紛有同感，認為先不論講的內容，光是呈現數據這方面就很用心，「同步影像辨視」、「4，都有直接回答到記者的問題」、「4，收音也比新北好，新北看幾次就看不下去」、「排版弄得很舒服耶」、「非北市民，不得不說：是」、「推，陳時中拿那個紙板，直播中根本看不到」、「台北的畫面呈現很專業。」

本站日前也曾報導《柯P急診醫氣場炸裂！鄉民讚「北市記者會」快狠準：防疫指示明確》，有網友20日時就曾表示，「為什麼台北市的防疫指示可以這麼明確？」他認為柯文哲的指令都下得非常清楚，民眾一聽就知道該怎麼做，相較之下，指揮中心的記者會似乎有點籠統，相關話題意外引發網友討論。