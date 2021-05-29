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醫護警消又有福！6／1起「買台鐵便當打9折」　滿額還能免費外送

▲▼台鐵便當鳳梨入菜。（圖／記者賴文萱攝）

▲醫護警消6/1起買台鐵便當打九折。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局去年為鼓勵醫護警消人員，曾推出「暖心便當致敬專案」，考慮到近日疫情再起，因此將於6月1日推出暖心便當2.0致敬專案，只要醫護警消人員出示識別證，就可享有9折優惠，另於台北車站3公里內的單位，若平日以電話訂購10個80元以上的台鐵便當，除9折外還可免費外送。

台鐵局去年3月9日推出「暖心便當致敬專案」，作為醫護警消的後盾，廣獲民眾好評及肯定，共臨櫃販售與送達約23,555個暖心便當給抗疫醫護警消人員，服務醫療院所與警消單位共計38間。

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由於近日疫情再起，醫護警消人員相當辛苦，因此台鐵將於6月1日起至6月30日，再度推出暖心便當2.0致敬專案。在專案期間，醫護警消人員憑識別證至全省台鐵便當店，可享便當9折優惠。

▲▼台鐵便當鳳梨入菜。（圖／記者賴文萱攝）

▲台鐵局再度推出暖心便當致敬專案，為醫護警消人員打氣。（圖／記者賴文萱攝）

另午餐在運送過程及食安無虞考量下，位於「台北車站」3公里左右範圍之公私立醫療院所、警察局、消防局等，可電話訂購滿10個80元以上之台鐵便當，享9折優惠並免費送達(星期六日及國定假日不外送)。

台鐵局表示，本專案當日訂單請於前一日17時前預訂；逢週六、週日及國定假日，請於前一上班日前預訂，主要希望事先調度人力，以全力支援醫護警消用餐。

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