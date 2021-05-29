管爺出手了！台大徵召「PCR設備」救校正回歸　檢測完就地合法

▲左圖為 real time PCR，右圖為病毒核酸自動抽取機。（圖／翻攝自Facebook／CM Kuan）

記者曾筠淇／綜合報導

「學校頒布緊急動員令了，台大動起來！」因為PCR量能一直上不來，所以才會出現塞車、校正回歸的情況，台大化學系的徐丞志副教授在臉書上公布好消息，提到校方收到徵召令，將會把PCR設備投入協助政府檢測，這樣一來，塞車的情況應該就能大幅改善。

徐丞志昨（28日）晚8時許在臉書上轉貼台大校長管中閔的貼文，表示台大非常樂於將校內的PCR設備及P2實驗室投入防疫相關工作，非常時期希望政府能放寬法規規定，因為台大至少每日有3、5000例的檢測量可以投入國家檢測隊中。

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事隔4小時，徐丞志再度發文，表示校方發布PCR設備「動員令」以後，獸醫學院有幾個實驗室在晚上就接收到政府的徵召令，因此許多老師也隨即收到校方消息，「詢問各個系所是否有可拿來做檢測的qPCR 機台」。

徐丞志透露，除了獸醫學院以外，生農學院、生科學院及醫學院也有相當充沛的檢測量能，若能全數投入以協助政府檢測，相信目前塞車、校正回歸的情況應該可以大幅改善。他也表示，政府這次很有誠意，等樣本盲測結果確認無誤後，「直接就地合法」，獸醫系的實驗室可以直接出檢測報告。

徐丞志說，目前還不清楚政府放寬給多少科系做，確定的是先從獸醫系開始，若大家有多的qPCR 機器和熟悉機台的人力，可以直接私訊他，他會將訊息傳給被徵調的實驗室同仁，希望能拉大檢測量。

貼文曝光後，網友也紛紛留言狂讚，「團結才能有力量！值得期待」、「NTU Can Help」、「加油！全民抗疫」。

本文經徐丞志授權引用