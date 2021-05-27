連續校正6天「還在大塞車」　陳時中鬆口吐實情：不是系統問題

▲自22日起，已經連續6天有校正回歸的情形。（圖／指揮中心提供）

記者曾筠淇／綜合報導

自5月22日開始，除了每日新增的確診案例數以外，也會公布校正回歸數量。因為檢驗進度效率增加，而通報、上傳數據出現塞車情形，所以才有所謂的校正回歸。稍早記者會上，陳時中也針對塞車情況表示，系統上面的問題其實已經解決，目前有去某幾家醫院做個案的輔導，了解問題出在哪。

稍早記者會上，有記者針對校正回歸的根本原因「塞車情況」來發問，提到檢驗PCR的量能一直上不來，除了採購機器、補充人力之外，還有什麼方式能提升？「每天塞車的量可以在什麼時間點減少到什麼樣子的比例？可不可以有這樣子的目標跟我們講？」

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對於量能的提升，陳時中透露，目前已針對熱點區域和每個地方基本、固定的採檢站提供補助；而塞車情況，系統上面的問題已經解決，他們都有持續去了解，「那有一些執行面的問題，就有一些問題不知道怎麼去解決。」

陳時中表示，對於塞車情況比較嚴重的醫院，他們會再進行輔導，副署長莊人祥昨（26）日也有去某幾家醫院做個案的輔導，「那個不是系統的問題，就是今天有出問題，但不知道怎麼去解決這個問題」，因此他們會從個案去了解，「解決個別的問題」。