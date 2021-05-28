台東縣再次召開跨鄉鎮市緊急應變視訊會議　今啟動13個鄉鎮快篩站

▲▼ 台東縣再次召開跨鄉鎮市緊急應變視訊會議 。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

新冠肺炎本土案例飆升，且台東縣也出現多起確診案例，因應疫情詭譎多變，台東縣長饒慶鈴今(28)日再次跨鄉鎮市進行防疫緊急應變視訊會議，由全縣16個鄉鎮市長說明目前防疫準備及因應對策，並了解是否有需求，饒慶鈴縣長感謝地方共同配合防疫工作，不要心存僥倖，希望一起抗疫守護台東，另外，縣長也宣布自今(28)日起提供太麻里鄉北里村2至6鄰及金峰鄉新興村的鄉親進行全面普篩，縣內也自今天起啟動13個鄉鎮市衛生所社區快篩站，希望降低防疫破口，盡早阻斷社區傳染鏈。

台東縣政府於在消防局4樓應變中心，召開「縣府與各鄉鎮巿首長因應疫情應變聯繫會議」，各鄉鎮市長表示，目前已透過垃圾車巡迴各村里部落、村里廣播系統等、官網及臉書等多管道，進行防疫宣導，也配合各鄉鎮市衛生所、分駐所與派出所展開返鄉學子關懷工作，以及規劃分區辦公。其中，台東市等多位首長希望協助防護裝備(護目鏡、防護衣)的購買、快篩站每天採檢人數能增加(關山鎮長建議儘速在該鎮設置)、建議鄉鎮市消潔隊人員、村里長等與民眾接觸人員能施打疫苗、若有居家隔離防疫名冊是否提供鄉鎮市公所知道，綠島與蘭嶼鄉長都建請縣府能夠協助在機場進行篩檢，維護兩鄉民眾安全及觀光，以及請警察單位協助宣導不群聚、移動的行為。

饒慶鈴表示，距離上次與大家視訊應變會議已一星期，中間變化相當大，台東縣由零確診，至今天上午已有7例的確診案件、累計匡列居家隔離176人，可能還會持續增加，所以我們不能心存僥倖，沒有去年那麼樂觀，呼籲鄉親外出務必口罩戴好戴滿，務必做好自主管理，加強個人防疫措施，落實勤洗手戴口罩、保持社交距離，以維護個人及他人健康，唯有做好個人的健康安全，才能讓大家都安全，大家攜手共同度過這波疫情。

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