印度爆毛黴菌疫情！　 疑與使用「過量抗生素和鋅」治療新冠有關

▲印度第2波新冠肺炎疫情期間出現「毛黴菌感染症」。（圖／路透）



文／中央社記者康世人新德里28日專電

印度第2波新冠肺炎疫情尚未停歇，各地已通報超過1萬1000例毛黴菌感染症病例。專家分析，第2波新冠肺炎疫情期間出現這種罕見疾病，可能與大量使用抗生素和鋅治療病患有關。

印度醫學學會（The Indian Medical Association ，IMA）前主席賈雅戴凡（Rajeev Jayadevan）日前推文說，研究顯示在治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）時，過度使用呼吸道吸入蒸汽療法和攝取過多鋅補充劑，以及使用混合抗生素等作用下，可能是導致毛黴菌感染症（mucormycosis，又稱黑真菌症black fungus）疫情爆發的原因。

▲研究指出，使用混合抗生素治療新冠肺炎會增加感染毛黴菌感染症的風險。（圖／路透）



賈雅戴凡引述馬德雅省（Madhya Pradesh）印度爾（Indore）HOD聖雄甘地紀念政府醫學院（HOD Mahatma Gandhi Memorial Government Medical College）醫學部主任潘迪博士（Dr VP Pandey）在4家醫院對新冠肺炎患者進行的研究，顯示蒸汽療法、攝取鋅劑過量及使用抗生素等3個因素如何促進黴菌相關疾病病例的增加。

他在推文補充說，使用阿奇黴素（Azithromycin）、強力黴素（Doxycycline）和碳青黴烯類（carbapenem）等混合抗生素治療新冠肺炎患者，將會增加患者感染毛黴菌感染症等黴菌疾病的風險。

不過，賈雅戴凡也推文分享人類與動物真菌學協會（International Soceity for Human and Animal Mycology）主席兼總經理恰克拉巴提（Arunaloke Chakrabarti）的研究報告認為，毛黴菌感染症與氧氣供應及用於蒸呼吸道的加濕器內的水沒有關連。

印度約有80%的新冠肺炎患者被要求服用止痛藥普拿疼（Paracetamol，又稱撲熱息痛）控制體溫，且服用由維他命和鋅等補充劑與抗生素組成的5到7種藥物，搭配每天用加濕氣蒸呼吸道2到3次。

▲印度中央政府宣布，已配送8000小瓶抗黴菌藥物「兩性黴素B」給所有省、市和中央直轄區。（圖／路透）



由於新冠肺炎沒有藥物治療，醫生開混合抗生素給病患是為了阻止病毒持續生長：而開鋅和維他命等補充劑則是增加病患的免疫力系統。但先前的報告顯示，鋅可成為真菌，尤其是毛黴菌病的生長因子，且研究顯示，去除鋅將使真菌難以生存。

蒸呼吸道療法被認為可以緩解上呼吸道充血和感冒症狀，但加濕氣使用的水是否乾淨，被認為可能造成真菌生長：且有專家認為，這種療法對肺炎或任何肺部疾病無濟於事。

另外，由於印度因新冠肺炎病患增加導致各地醫療氧氣供應短缺，政府下令生產工業用氧氣鋼瓶廠商改供應醫療使用，也被認為生產過程的衛生控管沒有醫療用氧氣鋼瓶嚴格，可能與印度真菌類病例不斷上升有關。

由於印度各地感染毛黴菌症等真菌疾病的病患不斷增加，出現抗黴菌藥物缺乏的狀況，印度中央政府昨天宣布，已配送8000小瓶抗黴菌藥物「兩性黴素B」（Amphotericin B）給所有省、市和中央直轄區，且同步擴大國際供應來源，包括向台灣等採購抗黴菌藥物。

德里高等法院昨天建議印度中央政府，暫時免除抗黴菌藥物30%的高額關稅，且讓海關加速通關，以便讓這些抗黴菌藥物更能即時拯救生命。

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