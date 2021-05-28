「7天前就過世！」今天才列入統計　醫憂心：資訊延遲效應嚴重

▲示意圖。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣疫情三級警戒於28日進入第14天，然而全台確診人數仍持續每日百例，今（28）日又新增19例死亡個案，累計已47人死亡，在新加坡行醫的林韋地醫師表示，指揮中心公布的死亡19例清單，有非常嚴重的「延遲效應」，甚至還有21日死亡的病例，「我們根本無法準確地知道，到底已經有多少染疫死亡」。

林韋地稍早在臉書發文，指揮中心今日公布19例新冠疫情死亡個案，但仔細一看，名單上竟然有21日死亡的病例，距離今日已經過了7天，「有非常嚴重的延遲效應，所以我們根本無法準確地知道，到底已經有多少染疫死亡」。

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▲指揮中心公布19例死亡個案詳情，點擊可放大。（圖／指揮中心提供）

本站曾報導《台7天死亡數飆破「新加坡一年總和」 醫曝星國「6點超狂防疫」》，台灣過去短短一個星期多的時間，死亡數就超過新加坡一年多的總和，林韋地醫生分享新加坡的抗疫經驗，希望可以提供台灣醫療專業人士，政府，決策者，媒體和公眾參考，幫助台灣渡過難關。

指揮中心說明，今日新增19例死亡個案（案1800、2127、2393、2654、2813、3337、3341、4194、4366、4578、4582、5029、5170、5338、5409、6125、6399、6530、6824），共計為男性14位、女性5位，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於5月10日至5月24日，確診日介於5月17日至5月28日，死亡日期介於5月21日至5月27日。

我國截至27日已連續10天以上每日增加逾百例本土個案，死亡人數在近期更是連幾日兩位數增長。而今增加19例死亡後，總數達78位，超過2003年SARS時期的73死。莊人祥也提到，若是從疫情剛開始計算，到現在總共是78位死亡案例，其中本土是71名、境外移入7人。