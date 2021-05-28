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台7天死亡數飆破「新加坡一年總和」　醫曝星國「6點超狂防疫」

▲台北市萬華區爆發新冠肺炎疫情，西園醫院成立快篩站，民眾大排長龍。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣新冠肺炎僅一星期的死亡人數總和，就飆破新加坡一整年的加總。（圖／記者林敬旻攝）

文／林韋地醫師（文青醫師、馬華作家）

有台灣政論節目在說，台灣過去短短一個星期多的時間，死亡數就超過新加坡一年多的總和，那考量到新加坡的人口只略少於雙北總和，去年那時全世界也沒有疫苗，為什麼新加坡可以守住疫情的社區戰場？在這裡對新加坡的抗疫經驗，做一個完整地整理。

▲▼ 新加坡樟宜機場,Changi Airport。（圖／達志影像／美聯社）

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▲新加坡邊境管制超嚴格。（圖／達志影像／美聯社）

1. 邊境控制

新加坡一直都有專責的邊境檢疫團隊。新加坡去年年頭也非常快對中國關閉邊境，（當然事後來看，並不夠快，病毒還是已進入社區）。過後延長所有入境旅客的居家隔離到十四天，而且除了特殊案例，都要在防疫旅館隔離。隨著PCR篩檢量能增加，對入境旅客的PCR篩檢頻率也增加，一般來說是扺境篩一次，解除隔離篩一次。

在全球疫情好轉的時候，新加坡曾稍微放寬邊境，讓低風險國家入境者在有篩檢的情況下可以減少隔離的天數，那時這個國家的list包括台灣。在印度變種病毒大爆發之後，新加坡再度收緊邊境，所有國家入境隔離21天，禁止印度旅客入禁，但關得還是不夠快，病毒進入社區，政府被新加坡網民罵爆。現在高風險國家旅客抵境，除了PCR檢測，也要同步抗原快篩。

2. 社會經濟

去年在病毒進入新加坡社區後，傳染到移工宿舍，發生疫情大爆發，因為新加坡的移工宿舍是多人同住一間，不是一人一間，所以病毒傳播地非常快。新加坡政府很快時間將防疫升到最高層級，實施最嚴格的行動管制，（新加坡叫阻斷措施），除必要性行業，（政府公佈決定），全民停班停課。政府大量派發財政補助給企業和人民。

在疫情緩解後逐漸放鬆行動管制，政府開始啟用trace together apps，進入所有公共場所都需要掃QR，民眾可以通過app看到自己去過的地方有沒有確診者，若有會被警示和提供醫療資訊，（如有症狀應去哪裡就診等），也方便衛生部做疫調，隔離有接觸史者，（如有必要）。許多企業和學校都通過遠距上班上課，商場也改變動線以符合防疫要求等。

在慢慢恢復到正常之際，五月中社區出現印度變種病毒，在每天不到三十例時，政府就再次啟動比去年輕微一點的阻斷措施，（但比台灣現在三級嚴格）。

▲▼新冠肺炎,新加坡。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡PCR能量高，篩檢快速。（圖／達志影像／美聯社）

3. 篩檢確診

新加坡在去年全國的PCR量能每天只有數千，去年下半年超過四萬，現在應該有每天九萬。PCR量能增加，會改變醫生的臨床經驗，一開始時只有疑似肺炎者才做PCR，過後很快進步到所有發燒和上呼吸道感染症的成人，都可以在新加坡的任何的家醫診所做到政府補助的PCR。因為PCR量能高，所以新加坡的PCR很快，一般都在一天內就會知道結果，但在印度變種病毒傳入社區後，新加坡政府認為不夠快，所以現在所有社區發燒和上呼吸道感染症的成人除PCR快也要做抗原快篩。

去年移工宿舍大爆發時，新加坡政府在做完第一波有症狀的移工PCR檢驗後，再繼續對移工宿舍做PCR普篩，也有做血清抗體研究，（學術用）。

4. 輕症隔離

PCR確診者，包括本地居民和移工，會被移動至社區隔離中心隔離至少十四天。社區隔離中心的地點包括大型展覽館，（年輕低風險男性），和防疫旅館和學校宿舍，（年輕低風險女性）。社區隔離中心有24小時醫護人員待命和醫療監控，如定時測量血氧血壓體溫等，入院前都會被醫生看過和問診和開藥，居住期間任何情況都可以得到基本的家醫照護，若病人情況出現變化，或任何緊急事故，24小時待命的醫生會在數分鐘內趕到現場，透過社區隔離中心待命的救護車直送最近的大型醫院。

社區隔離中心本身後來有對輕症病人再做風險分級，風險稍高的病人，（比如大於三十五歲，或有慢性病史者），會送設備比較齊全的社區隔離中心，（如有24小時遠端血氧監測，Ｘ光等）。在移工宿舍被完成PCR普篩前，每個移工宿舍每天都會有護理人員到現場，任何身體有問題的移工會在護理人員的協助下和醫生通過視訊問診。

▲▼新加坡有7所小學出現學生確診，教育當局宣布19日起實施居家學習。（圖／路透社）

▲新加坡有7所小學出現學生確診，教育當局宣布19日起實施居家學習。（圖／路透社）

5. 重症治療

阻斷措施開始後，新加坡政府第一時間做醫療降載，停止所有非必要醫療行為。合適的醫療機構也被鼓勵使用遠距視訊看診，（一般是慢性病的複診，或是日常家醫層級的問題）。新加坡有國家傳染病中心，專責Covid治療，再由其他大型醫院支援。通過社區隔離中心的確實分流，新加坡的醫院的重症能量在確診數最多的時候也還有餘裕。

新加坡在去年疫情高峰也有救護車不足的問題，所以分成緊急救護車和輕症救護車。緊急救護車很快就會到現場如十五分鐘內，輕症救護車需要等很久，大概幾個小時，（有民間救護車支援），一般是負責移動狀態穩定的確診或疑似病患，等待期間多有醫護在現場。救護車都會知道自己的守備範圍，該送哪間大型醫院。國家傳染病中心除了負責臨床治療外，也會提供其他醫療場所技術上的支援，（如制定臨床SOP，現場空間規劃是否符合防疫原理等）。

▲▼輝瑞／BNT新冠疫苗。（圖／路透）

▲新加坡已有超過三成人口至少接種一劑疫苗。（圖／路透）

6. 疫苗

新加坡很早就透過淡馬錫控股投資各大藥廠的疫苗研發，所以很快到貨，一月時就有Pfizer-BioNTech （台灣說的BNT），後來Ｍoderna也到貨。新加坡接種順序是醫護人員／前線人士／機組人員，接種率非常高，應該有超過九成。
然後才到高風險人群，如老年人，從年紀最大的年齡層開始打，然後慢慢往下，現已有超過三成人口至少接種一劑。新加坡使用各地社區中心的禮堂作為疫苗接種中心。

另外，值得一提的是，新加坡不止對病患做到確實分流，對醫護人員也做到確實分流，很多前線很基本的勞動工作，其實都是緊急受訓後的年輕志工做的，（如採檢病患），這樣可以萬一不幸被感染後重症的風險，（很多醫生年紀較大），又可以保留醫生的能量在現場待命，處理真正緊急的事情，（比如在疫苗接種中心遇到急性過敏時）。也讓醫生在不同的防疫階段，可以做不同的防疫角色。

新加坡和台灣一樣是亞洲國家，文化和人口結構都相近，以上防疫經驗供台灣醫療專業人士，政府，決策者，媒體和公眾參考，希望有些幫助。

※本文已獲林韋地醫師授權使用，請勿隨意轉載。

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