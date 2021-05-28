驚險逃生影片曝！他「確診失嗅覺」沒聞到煙味　火苗竄入房才發現

▲杜阿爾特掛在陽台外等待救援。（圖／翻攝自推特／@EmergenciasBA）



記者張方瑀／綜合報導

烏拉圭足球隊員杜阿爾特（Francisco Duarte）日前在阿根廷一間飯店遇上火警，他為了逃生整個人緊抓陽台牆面，等待雲梯車救援，畫面險象環生。杜阿爾特事後表示，因為他染上新冠肺炎失去嗅覺，所以獨自在房間內時完全沒聞到煙味，差點錯過逃生時機。

#Incendio en Hotel de las Américas. Libertad al 1000. Fuego en el piso 11. Un hombre colgaba de la ventana acorralado por las llamas y fue rescatado por Bomberos de la Ciudad con un hidroelevador. @solotransito @AlertasTransito @SeguridadBA @jotaleonetti @rominawinner @bagliettoc pic.twitter.com/qixoE7lAdU — Emergencias BA (@EmergenciasBA) May 25, 2021

根據《每日星報》報導，烏拉圭「倫蒂斯塔體育俱樂部」（Club Atlético Rentistas）隊員杜阿爾特因確診新冠肺炎，所以獨自在阿根廷的一間飯店內隔離。沒想到25日凌晨竟發生火警，杜阿爾特攀掛在飯店陽台外等待救援，滾滾濃煙不斷從房間內竄出，畫面險象環生。

最後當地消防人員出動雲梯車，順利將住在飯店頂樓的杜阿爾特救了出來。杜阿爾特事後接受媒體訪問時表示，因為新冠肺炎讓他失去嗅覺，所以他當時在房間內完全沒有聞到任何煙味，直到火苗竄入房間他才驚覺失火了。

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