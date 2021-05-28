這波本土病例已破6000！重症使用呼吸器增至159案

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增555例本土新冠肺炎確定病例，分別為例今日新增297例以及校正回歸本土個案258例，確診個案中新增19例死亡。而這波疫情以來累積本土已經超過6千例，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，目前重症個案當中有159人患者使用呼吸器，比起昨天又增加20人。

國內從5月11日開始出現本土感染源待釐清個案，後續於15日開始單日病例數破百、雙北也率先升至三級警戒，後續於19日全國皆提升為3級，後續因為採檢通報塞車，出現病例校正回歸，以回歸後單日病例數來看，從5月17日每天都新增超過400人。

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在重症個案的部份，到昨日累積139人使用呼吸器，維持2人使用葉克膜，到了今天使用呼吸器的個案增加至159人。

指揮中心統計，累計455,198例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含397,534例排除)，其中7,315例確診，分別為1,126例境外移入，6,136例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另18例(案530、1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、2599、3459、3921、3975、3989、3990、3991、4059、4726)移除為空號。確診個案中78例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。