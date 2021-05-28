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小黃紓困最多領3萬！網嗆「何德何能」...運將曝辛酸：怎麼會夠

夜歸,計程車,運將,乘客（圖／記者張一中攝）

▲紓困4.0，計程車司機最高領3萬，再度引起網熱議。（示意圖／張一中攝）

邱晟軒／綜合報導

疫情嚴峻，行政院昨（27日）祭出紓困4.0方案，其中導遊、領隊、國旅領團人員及計程車、遊覽車司機最高領3萬。對此，有網友就在批踢踢發文質疑，「紓困出來前就一堆人說一定有計程車，果不其然無條件發3萬，而一般勞工的補助則是綁一堆條件，為什麼小黃值得一補再補？」

因應新冠疫情襲台，政府2020年推出紓困計畫，其中計程車司機最高領6萬補助的政策，就曾引起許多網友質疑「領太多」、「勞工只能貸款，小黃直接領6萬？」如今，本土疫情持續升溫，全國防疫警戒三級延長，政院昨日再祭出紓困4.0，其中延續去年十萬元上限的勞工紓困貸款，及計程車司機補助最多3萬，再度掀起網友比較與熱議。

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▲紓困4.0，計程車司機最高領3萬，再度引起網熱議。（圖／翻攝自批踢踢八卦版）

▲紓困4.0，計程車司機最高領3萬，再度引起網熱議。（圖／翻攝自批踢踢八卦版）

計程車領的真的比其他職業多？本報去年曾報導過「小黃紓困最多領6萬！但運將收入少一半　吐心聲：怎麼會夠」，高雄市計程車客運商業同業公會理事長甘光華就曾解釋，政府祭出補貼政策，不是真的每個人全領6萬，而是薪資補貼3萬，另油料補貼6個月約1萬2，及只有參加培訓課程150小時，才可領1萬8960元的補貼，全部加一加才會有6萬元，「也不是所有人都有時間去上課，去上課的時間就沒辦法跑車。」

▲▼立法院今日持續針對紓困條例進行朝野協商,交通部長王國材出席。（圖／記者李毓康攝）

▲立院今針對紓困條例進行朝野協商，交通部長王國材出席。（圖／記者李毓康攝）

甘光華無奈表示，疫情的影響，生意明顯變差，計程車司機收入幾乎是直接少五成，若是一天收入以1千元來計算，一個月約3萬，現在直接少了一半。

甘光華感嘆，大家肩上還有車貸、家計等負擔，大家日子都過得很苦，短時間民眾消費信心還沒恢復，也無法預測何時能恢復過往，「6萬當然不夠！怎麼會夠？」

因應新一波疫情紓困方案，行政院長蘇貞昌昨晚表示，紓困4.0預算案預計6月3日送行政院會通過，相關補助採主動撥款為原則，以最快速度入帳，預計6月4日第一波紓困資金就會緊急入帳。

▼一張表看懂紓困4.0（圖／ETtoday）

▲▼一張表看懂紓困4.0（圖／ETtoday）

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