LIVE／新北出現最年輕死者僅36歲　陳時中說明

生活中心／綜合報導

本土新冠疫情未歇，過去17天累積5488例確診，今新北傳出最年輕新冠肺炎死者，年僅36歲，詳情將由指揮中心指揮官陳時中說明。

AZ、莫德納疫苗接連抵台，也為近日因疫情緊繃的台灣打了強心針。而國產疫苗也沒有停下腳步。據了解，聯亞生技已在4/15完成第二期臨床試驗，預計6月提交EUA緊急授權、7月出貨，是否因為台灣疫情嚴峻有所提前？另一家國產疫苗進度如何？下午指揮中心記者會有望由陳時中一併說明。

國產疫苗聯亞生技，日前已宣布4/15完成二期臨床，目前是預計在5月中下旬完成資料，6月中左右便會提交申請EUA緊急授權，按照原本計畫是6月底完成，因應台灣疫情嚴峻，也希望能加快腳步，但一切仍要看衛福部審核狀況。

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莫德納疫苗為多劑型包裝，每瓶可打10人，存放於攝氏負20度可保存6個月，於攝氏2至8度可使用30天。依照臨床試驗結果，每人需打2劑，每一劑間隔28天以上，疫苗保護力可達94％。

雖然新藥輸台封緘時間比較長，但陳時中強調，因莫德納上禮拜就已先寄送把相關試劑與標準品來台，食藥署也已做好相關準備，預計2週內就有望放行，屆時會讓醫護先行施打。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）