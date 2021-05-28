疫情升溫！桃園「美容美髮美甲」可能停業　鄭文燦：積極跟中央反映

▲桃園市28日召開防疫會議 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳韻如／桃園報導

本土疫情持續大爆炸，桃園市的確診人數也一直在向上攀伸，日前市長鄭文燦就已下令，八大行業等停業，餐飲業也禁止內用，希望能夠降低群聚風險，而有媒體就在28日的防疫記者會詢問，桃園市是否也會針對美容美髮相關產業季出相同政策。對此，市長鄭文燦表示，如果這段時間有提高防疫的必要，「會積極跟中央反映」。

桃園市為了能夠降低群聚風險，14日就已宣布，八大行業（舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、夜店業、三溫暖業），以及資訊休閒業及電子遊戲場，共10大行業，暫停營業，而公立國民運動中心也比照辦理。

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不過，就有媒體在28日的防疫記者會上提問，是否也會針對美容美髮，甚至是美甲行業祭出相同政策。

對此，市長鄭文燦表示，目前桃園市的美容美髮業已經自主停業一半了，而他也會積極跟中央反映，若是這段期間有需要加強三級防疫的必要，「要看行業的風險，如果風險較高，應該要一致的標準」。

鄭文燦提到，因過去他也曾經針對娃娃機率先作出停業決定，包括餐飲業禁止內用，當時桃園也是第一時間決定，但目前美容美髮業也已經一半停業，「我想基於快速決策的原則，我會很快的將意見向中央反映。」