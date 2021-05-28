實用職場守則Top 10！工作只靠「熱情」，很快就會心灰意冷

工作壓力已經夠大，每日和同事、主管斡旋也讓人心好累！但，你又不想因此而辭職嗎？其實職場的「處世學」等到需要時才學就已經為時晚矣！在傳媒界耕耘多年的主播「劉涵竹」看似人生勝利組，其實她也是一路從職場裡的明槍暗箭挺過來，這次編輯整理了她的新書《你不是自找委屈，而是少了心機》10項實用的職場守則！（趕緊亡羊補牢）

1.每一份工作都要「設定年限」

▲10項實用的職場守則（圖／翻攝自pixabay．下同）



從前，或許一份工作可以做到老，但現今社會變化萬千，科技的進步逐漸取代勞動工作，若你還想著要永遠待在一家公司的話可是很危險的。不管你在何種產業，每一份工作都應該要「設定年限」，並設立目標，例如：進到公司做滿1年、學好本事，並評估5年內有沒有升遷機會。

如果你也正在糾結要不要離職，很大一部份原因是你一開始沒有設立年限與目標，導致你無法評估該不該離職，所以就是現在，趕快為自己設定接下來的年限與在這段時間你欲達成的目標吧！

2.主管的樣子，是你未來的目標嗎？

如果你不知道該如何設立目標，可以試著將你的上司、老闆視為模仿對象，例如：你主管的樣子是你未來的目標嗎？你想成為像他一樣能力強、具有領導力的人嗎？又或者你想要升遷到管理職？當你有了一個效仿的對象，你就會有學習的動力，也可以評估自己在這家公司的發展性。

3.工作只靠「熱情」，很快就會心灰意冷

如同上述所說，為什麼我們要設立目標、找學習的對象？因為工作若只是單純靠喜歡與熱情，其實很快就會被現實給壓垮！剛進公司時，你是不是也滿懷憧憬地想像職涯未來？但工作一陣子後發現，原本有興趣的事已變成想逃避的麻煩公事？

但是，若你有一個假想敵，又或者你有一個想完成的目標，相信你的動力會比單純擁有熱情來得有Power！

4.沒有一種工作值得你犧牲家人

各位職場人工作的目標是為了什麼？是為了實現夢想還是為了賺錢？不論是哪一種，相信最終的目的都是想過上心中理想的生活，而你的理想生活中也包括讓家人因為你而幸福嗎？相信這個答案是肯定的。

但現在的你反而因為工作忙碌疏離家人，甚至因為工作壓力而遷怒親近之人，這不是本末倒置了嗎？記住，沒有一種工作值得你犧牲家人，編輯認為健康也是如此！（請評估現在的職業是不是影響到與家人團聚的時間，是不是犧牲了你的健康？）

5.有拚勁很好，但你更要懂得量力而為

你在工作上也是屬於積極表現，凡事都衝第一的人嗎？有拼勁固然很好，但職場裡的「處世學」告訴你，並不是搶先、搶快就可以百分之百搶到機會，有時你更應該量力而為，適當地隱藏實力也是必學功力之一。

6.想工作自由、獨當一面前，先累積實力！

整天嚷嚷著要離職，想要工作自由？想要在職場上獨當一面？但若給你機會換一份工作，你真的能換到比現在待遇更好的公司嗎？在轉換跑道前，請先把抱怨的力氣花在累積硬實力與培養硬實力上，有了堅強的能力後盾，才能過關斬將換到更好的職位或公司。

7.主管不是爸媽，別要他們主持辦公室公道

你在職場裡是否也吃過悶虧？又或者被同事陷害而有理說不清呢？這時，你還想請主管來為你主持公道嗎？別傻了！上司再怎麼說也不是你的父母，大家工作都很忙，沒人會真的花心力在你身上，對於提案被打槍、組員扯後腿這種小事，劉涵竹給各位職場人的建議是：請自己調整心態，累積經驗值；你的時間很寶貴，別輕易浪費在記恨糾結上。

8.同事就是一同做事的人

延伸上個段落，若你也曾經被同事搶功勞、說閒話等，除了調整自己的心態之外，請永遠記住「同事就是一同做事的人」，若你把同事當朋友，很容易會陷入情緒勒索。被同事嫉妒也不是壞事，也不是你能控制的事，唯一能做的就是懂得低調且不樹敵即可！

9.工作這些年，最怕優勢只剩年資

截至今年為止，你的年資已經累積多少了呢？多數人都有個迷思：年資越高的人，通常經驗、職位、薪水也會越高？其實也非如此，很多職場老鳥會仗勢著自己的年資，對底下員工頤指氣使，甚至因為自己已經有了不錯的管理職銜，而止步學習。

工作到最後，最怕的就是優勢只剩下年資可以說得出口，而其他的工作技能卻止步不前！不論你身處何種產業、哪間公司、什麼職位，請記住「本事在身」才是最大的籌碼。

10.「優秀」不是零失誤，而是懂得修正錯誤

最後一點，編輯想要分享給各位優秀的職場人們，儘管你在工作上表現得亮眼，但還是覺得自己做得不夠好？無形之中給自己許多壓力。其實，真的「優秀」並不是完全零失誤，而是懂得適時修正錯誤，並且從中吸取教訓。

以上10點必須謹記於心的職場守則，各位職場人學起來了嗎？如果你還想知道更多關於職場的小心機，像是聽到主管一直提到「成長空間」要小心、多聽少說的乖寶寶主管最頭痛、公司裡的小圈圈是未來職涯絆腳石等，都可以參考《你不是自找委屈，而是少了心機》一書哦！

Source：《你不是自找委屈，而是少了心機》

【延伸閱讀】

老闆良心發現了？上司的5個態度轉變要小心！

離職前需思考的4件事：條列問題、備好待業基金



本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！