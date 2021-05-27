疫情新詐騙！藉疫調電話騙個資　刑局統計5月暴增130件

記者張君豪／台北報導

近日台灣新冠肺炎（Covid-19）疫情升溫，詐騙集團搭政府防疫便車，趁著疫情人心惶惶之際，假冒衛生局疫調名義，稱自己是衛生局疫調人員，以民眾被匡列在接觸者名單當中，要求與民眾核對名字、生日、身分證字號、家庭成員及相關個人資料，刑事局統計詐騙集團用此手法以騙取民眾個資。

▲刑事局外觀。（圖／記者吳杰澄攝）

▲刑事局今天對疫情盛行的新型詐騙手法提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局分析案例，桃園市1名C姓女子，日前在家接獲假冒桃園衛生局疫調來電，對方稱她與特定確診者有接觸史被匡列，要求核對姓名、身分證字號、出生年月日、家庭成員等個人資料，所幸C女警覺，事後打警政署165反詐騙專線諮詢才未被誆騙個資。

刑事局統計：光從今年5月中旬起，165專線接獲民眾防疫隔離詐騙諮詢檢舉電話約130餘件，經反查各縣市政府衛生局疫調來電之真實性，所幸目前尚無相關被害案件發生。

但警方提醒，根據「衛生福利部疾病管制署」官方表示，如民眾確有與確診者有接觸史，衛生單位將會撥打個案電話要求前往檢疫、並辦理相關居家隔離措施，並於通話中向個案指出與何確診者曾有接觸史，過程不會進一步要求提供詳盡基本資料或收入等問題，也不會要求提供金融帳戶或匯款等個資。

警方呼籲疫情期間詐騙集團盛行仿效假疫調電話詐騙個資，也會在網路散布各式假防疫資訊，在此提醒民眾所有防疫相關資訊應以中央流行疫情指揮中心公布內容為主，或加入由衛生福利部疾病管制署創立之「疾管家LINE官方帳號」(https://page.line.me/taiwancdc)以接收最新防疫資訊。

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