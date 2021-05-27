全台快篩站懶人包看這裡　無症狀、接觸史別來！

▲新冠肺炎疫情加劇，板橋設機動篩檢站。（圖／記者林敬旻攝）

張鈜閔／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情無法止血，過去12天炸出4768病例，各縣市也開始針對染疫熱點增設篩檢站，《ETtoday新聞雲》整理出各地區篩檢站地點，提醒民眾要有接觸史、症狀才可去採檢，以免浪費醫療量能。

也提醒民眾各地方政府對採檢規定皆不同，請先洽各縣市衛生局確認後再前往採檢，採檢時記得攜帶「身分證」以及「健保卡」。

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全台快篩站總整理

台北市

【士林區】

新光醫院

聯醫陽明院區

【內湖區】

三總醫院

康寧醫院

【中山區】

馬偕醫院

【松山區】

長庚醫院

臺安醫院

博仁醫院

三總醫院（松山分院）

【南港區】

聯醫-忠孝院區

【信義區】

台北醫院

【文山區】

萬芳醫院

【大安區】

國泰醫院

聯醫-仁愛院區

【萬華區】

西園醫院

剝皮寮

【中正區】

臺大醫院

聯醫-和平院區

【大同區】

聯醫-中興院區

【北投區】

榮總醫院

振興醫院

新北市

【三重、板橋】

新北市立聯合醫院-三重院區

亞東紀念醫院

【新莊、樹林】

輔仁大學附設醫院

新泰醫院

部立台北醫院

部立樂生療養院

樹林仁愛醫院

【新店、三峽】

台北慈濟醫院

耕莘醫院

耕莘醫院-安康分院

恩主公醫院

【淡水、金山】

台大金山分院

淡水馬偕紀念醫院

【汐止、瑞芳】

汐止國泰綜合醫院

瑞芳礦工

【中、永和、土城】

衛福部雙和醫院

永和耕莘醫院

土城醫院

基隆市

基隆市立醫院院本部

宜蘭市

1.國立陽明大學附設醫院-蘭陽院區

2.羅東聖母醫院

桃園市

1.中壢區中正公園

2.龍潭區龍潭行政園區

3.桃園區篩檢站

4.楊梅區篩檢站

新竹市

國軍新竹地區醫院

新竹縣

1.台北榮民總醫院新竹分院

2.天主教仁慈醫院

3.大安醫院

苗栗縣

後龍快篩站

位置：苗栗縣後龍鎮復興里籃球場前面空地

台中市

1.衛生福利部豐原醫院

2.台中慈濟醫院

3.童綜合醫院

4.光田綜合醫院

5.國軍台中總醫院

6.亞洲大學附屬醫院

7.中國醫藥大學附設醫院

8.中山醫學大學附設醫院

9.台中榮民總醫院

10.衛生福利部台中醫院

11.澄清醫院中港院區

12.梨山衛生所

彰化縣

1.溪湖湳底龍水宮

2.衛生福利部彰化醫院

南投縣

1.佑民醫院

2.埔里基督教醫院

3.竹山秀傳醫院

4.南投基督教醫院

5.台中榮民總醫院埔里分院

6.衛生福利部南投醫院

雲林縣

1.台灣大學醫學院附設醫院雲林分院

2.中國醫藥大學北港附設醫院

3.天主教若瑟醫院

4.林內鄉衛生所

5.東勢鄉安南村鎮玄宮

6.元長鄉長南、長北村集會所

7.褒忠鄉新湖村集會所

8.麥寮鄉三盛村福安宮

9.崙背鄉詔安客家文化館迴廊

10.斗六、斗南火車站

台南市

1.東區衛生所

2.南區衛生所

3.新營區衛生所

4.安南區衛生所

5.安定區衛生所

6.永康區衛生所

7.鹽水區衛生所

8.玉井區衛生所

9.麻豆區衛生所

花蓮縣

1.花蓮慈濟醫院

2.衛生福利部花蓮醫院

3.台北榮民總醫院鳳林分院

4.台北榮民總醫院玉里分院

5.門諾醫院壽豐分院

6.衛生福利部玉里醫院

7.國軍花蓮總醫院

8.門諾醫院

屏東縣

潮州鎮快篩站

澎湖縣

澎湖機場

金門縣

金門航空站

連江縣

連江縣衛生局、縣立醫院



資料來源：疾病管制署