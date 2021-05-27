趁疫情偷跑八里！惡劣業者「堆積土石」搞破壞　被罰6萬

▲業者不法堆積土石。（圖／農業局提供，下同）

記者林昱萱／新北報導

新冠肺炎疫情升溫，本土案例接連激增，卻有不法業者趁著疫情，偷偷在八里區的山坡地堆積土石，還自以為神不知鬼不覺。對此，新北市農業局勘查後，依法裁罰新台幣6萬元。

新北市政府表示，在5月間市府接獲民眾檢舉八里區有業者在山坡地堆土，八里公所前往查報並通知農業局，農業局於25日會同地政事務所等相關單位現場勘查，查獲楊姓業者藉由申請機械除草的名義，未先擬具水土保持計畫即在山坡地堆積土石，現場認定違反水土保持法，依規定裁罰新臺幣6萬元整。

另外，新北市政府也表示，避免不肖業者趁政府機關忙於防範疫情時，於山坡地濫墾濫伐破壞水土保持，農業局表示疫情期間山坡地違規取締工作仍會持續進行，假日亦有安排輪值人員待命，倘有涉及違規，市府仍將現場取締，切勿以身試法。

農業局長李玟表示，目前正值防疫期間，重申民眾不要有僥倖心態，倘查獲不肖業者利用疫情期間惡意濫墾山坡地，將處以新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。倘有涉及佔用他人或國有土地情事，另移送司法機關調查。各區公所也持續指派巡查人員負責山坡地巡查、查報及制止等行為外，衛星影像也持續監控山坡地，讓山坡地違規無所遁形。