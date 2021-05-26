感染源不明Day15！已「34人死亡」全在台北新北　個案資料曝光

▲救護員穿防護衣協助後送病患。（圖／記者陳致平攝）



記者董美琪／綜合報導

雙北市確診人數持續增加，指揮中心統計，自11日起共計34人死亡，且全部集中台北市及新北市，其中26日新增11名死亡個案中，有一名5旬男子倒臥公寓送醫不治，今天確診。指揮中心表示34例死亡中，新北市20例、台北市有14例。

指揮中心因應「出現感染源不明之本土病例」，自11日起提升疫情警戒至第二級（目前全台三級警戒 ），並對於個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸實施相關限制措施，全台緊繃已步入第15天。

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指揮中心26日新增11名死亡，創疫情以來新高，11例死亡個案（案2865、2877、3305、3213、3980、4273、4373、4666、4984、5098、5869）中，為9男2女，年齡介於50多歲至70多歲。發病日/採檢日介於7日～25日，確診日介於21日～26日，死亡日介於23日～25日。其中7人有慢性病史，9人有萬華或其他確診個案活動接觸史。

指揮中心晚間再補充死亡個案資料，（案5869）一名50多歲男子25日被民眾發現倒臥公寓，送醫不治，於今天確診。

▲北部許多醫院急診快負荷不了。（圖／記者徐文彬攝）



另外，還有2名確診者分別在集中檢疫所與防疫旅館死亡，一名70多歲女性（案4666）曾接觸確診個案，16日開始咳嗽，18日檢驗出陽性因此暫時隔離在防疫旅館，24日確診後，25日突然症狀惡化送醫不治。另一名70多歲男性（案4984）因萬華活動史，20日到篩檢站採檢，24日確診當日不治。

還有一名60多歲男性（案3305）死亡個案，有高血壓心臟病慢性病史，及萬華活動史，15日開始發燒、咳嗽、流鼻水，21日確診後先到集中檢疫所隔離，但因為「症狀持續」24日安排住院後，隔日死亡。

年齡介於50～70多歲的案2865、案3213、案3980、案4273、案5098，都在「院內死亡」，其中4人有慢性病史。其中（案4273）曾接觸確診個案，本身有中風、高血壓慢性病史，4月24日因其他病因住院後，5月20日開始發燒、咳嗽、肺炎，23日確診，2天後死亡。

年齡分別為70多歲、50多歲的案2877及案4373皆為男性，都有慢性病史，1人有萬華活動史、1人曾接觸確診個案。