獨／這時候還來亂！百公斤莽漢持刀追砍醫師　大鬧台東馬偕醫院

▲ 百公斤莽漢持刀追砍台東馬偕醫師。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

新冠肺炎疫情延燒，台灣本島最後淨土台東縣也在25日淪陷，醫護人員精神緊繃絲毫不敢大意，就是擔心疫情就此擴散，未料26日清晨竟有1名在台東馬偕醫院住院病患，持刀作勢追砍醫師，所幸在眾人合力下才棄刀就逮。

台東縣繼25日出現2例本土新冠肺炎案例後，26日又新增1例，縣內醫院上緊發條，進行最高規格管制，馬偕醫院更因此開設「遠距視訊防疫門診」，在醫護人員忙翻天同時竟有病患持刀作勢要追砍醫師，讓民眾也不經直呼太誇張。

據了解，林姓嫌犯25日因病住院，26日清晨時不知何故，竟持刀出現在病房走廊上，走至護理站時，看見2位醫師，竟持著刀揮舞上前作勢追砍，所幸旁人大聲呼叫，2位醫師發現後才幸運逃過一劫。

其中1位從外縣市來支援的醫師表示，當時他正背對著林男使用電腦，完全不知道後方狀況，所幸有人呼喊，才驚覺林男作勢要追砍他及另外1位醫師，他與另外1位醫師倉皇後退。與林男保持安全距離，拿起椅子防衛，所幸後來有其他醫院人員前來支援，大夥喝令林嫌將刀放下，林男自知不敵丟棄刀械坐在地上，才化解了這場危機。

在疫情延燒醫護人員精疲力竭的同時，竟還發生醫院暴力，讓民眾不經也搖頭，至於林男為何要持刀作勢追砍醫護人員，仍待警方深入調查中。

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