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戰疫物資口罩增產！中衛90%產能留台灣　華新增3成日產90萬片

▲CSD中衛新設香港廠。（圖／CSD中衛提供）

▲CSD中衛新設香港廠。（圖／CSD中衛提供）

記者唐詠絮／彰化報導

因應台灣疫情升溫，彩色口罩龍頭品牌「CSD中衛」，特別增加工時加班生產，將口罩產量提升10％，達到周產440萬片口罩，此外中衛新設香港廠已開始投產日產30萬片，加上調降外銷日本、新加坡出貨比例，可將90％口罩產能留在台灣，增加台灣供貨量；而華新則從平均70萬片增加到100萬片，約增量2-3成左右。

▲CSD中衛新設香港廠。（圖／CSD中衛提供）

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▲華新口罩觀光工廠。（圖／ETtoday資料照）

CSD中衛指出，原定今年第四季擴廠，因調整廠房規劃，要延至明年，2022年第一季才會完工。在此之前，中衛無法大量增產，然海外市場需求量十分強勁，為此，中衛CSD日前特地派員至香港成立「中衛香港廠」，新增4條口罩產線，不僅使用中衛原廠同款口罩製造機，也遵守中衛嚴格的設廠標準。

▲CSD中衛新設香港廠。（圖／CSD中衛提供）

▲CSD中衛新設香港廠日產30萬片。（圖／CSD中衛提供）

營運長張德成表示：「香港廠製造的口罩從裏到外，所有原物料，包含內、中、外三層的PP、溶噴過濾層、ES不織布、鼻樑條及耳帶等原物料，全部都和中衛原廠同款。務求完全複製中衛原廠，生產出品質保證的醫療口罩」。

▲CSD中衛新設香港廠。（圖／CSD中衛提供）

▲華新口罩觀光工廠5月初有民眾排隊搶購。（圖／ETtoday資料照）

另外華新則從今年3月至近日疫情升溫前相較，口罩觀光工廠單日營業額、來客數及單筆消費額平均成長2-3成，單日口罩備貨量增加2-3倍；至於集團口罩日產量最高可達100萬片，目前依市場實際需求，從平均70萬片增加產量約2-3成左右。

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